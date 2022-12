Escroquerie : le compte d'une retraitée vidé de 9 000 euros, sa banque refuse de la rembourser

Une femme de 73 ans ne parvient pas à se faire rembourser l'argent détourné par des escrocs. Illustration (Pixabay)

Une septuagénaire a perdu 9 000 euros à la suite d'une arnaque bancaire en juillet dernier. Sa banque refuse de la rembourser, arguant qu'elle est responsable de la fuite de ses identifiant et mot de passe.

Une retraitée âgée de 73 ans s'est retrouvée avec son compte d'épargne vidé par des escrocs, rapporte Le Progrès lundi 12 décembre. Ses petits-enfants ont lancé une cagnotte pour lui venir en aide financièrement. En effet, la banque refuse de la rembourser, au motif qu'elle a forcément effectué les transactions elle-même ou fait preuve de négligence avec ses identifiants Internet.

Un crédit revolving pris en son nom

Tout commence le 6 juillet 2022, lorsque la septuagénaire reçoit un SMS l'informant qu'elle ne doit pas se connecter à sa banque en ligne pendant quatre jours. L'orthographe du message est impeccable et le logo de la banque reproduit à la perfection.

La retraitée patiente donc jusqu'au jour dit... où elle découvre deux virements de 5 422 euros et 4 995 euros vers des comptes étrangers. Le lendemain, un crédit revolving est pris à son nom à hauteur de 3 100 euros, qu'elle doit désormais rembourser.

Elle dépose une plainte

Impossible pour la victime d'obtenir le remboursement des fonds : sa banque considère que les transactions ont forcément été réalisées avec ses codes de validation personnels. La septuagénaire aurait laissé fuiter ses identifiants, ce qu'elle réfute catégoriquement.

Elle a porté plainte pour escroquerie et saisi le procureur de la République, à qui elle a écrit : « Je ne donne mes coordonnées à personne, je suis très méfiante et vigilante avec Internet. Et pourtant, des malfrats ont tout pouvoir » . « Vous comprendrez ma colère et mon désespoir » , conclut la retraitée qui estime que sa banque l'accuse « à tort ».