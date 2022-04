Epargne : découvrez les placements qui vous rapporteront le plus

Investir dans l'immobilier logistique est le placement le plus rentable à court terme (illustration). (Pixabay / Geralt)

Comme chaque année, l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) a dévoilé ce jeudi 21 avril 2022 les rendements offerts par les différents placements sur des intervalles de 5, 15, 30 et 40 ans. A court terme, l'immobilier semble le plus avantageux. A long terme, ce sont les actions.

Alors que l'inflation a atteint 4,5% sur un an en mars, de nombreux Français sont à la recherche de placements intéressants. L’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) a ainsi rendu public son classement des rendements offerts par les différents actifs sur des intervalles de 5, 15, 30 et 40 ans, rapporte Capital .

L'immobilier logistique en tête à court terme

A court terme, l'immobilier industriel ou immobilier logistique, c'est-à-dire des bâtiments de type entrepôts ou hangars, est le placement le plus avantageux avec une performance annuelle moyenne de 19,5% sur les cinq dernières années. Ce secteur a profité de l'explosion du e-commerce notamment en raison de la crise sanitaire.

Sur cette même période de 5 ans, les actions arrivent en deuxième position tandis que l'investissement dans des bureaux complète le podium, devant le logement en France (7,1%).

Les actions sur du long terme

A moyen terme, sur une période de 15 ans, c'est l'investissement dans la pierre qui se distingue avec en tête les commerces, dont le rendement annuel moyen s'affiche à 10,7%, suivi par les bureaux avec 8,4% et les bâtiments de logistique avec 8%.

Enfin, à long terme (30 ou 40 ans), ce sont les actions qui sont les plus rentables. Sur les 30 dernières années, le taux de rentabilité interne (TRI) sur l’indice CAC All-Tradable était de 8,9%, égal à celui des foncières côtées mais devant le logement avec 8,8%. Sur les 40 dernières années, le TRI des actions a été de 14,6% devant les foncières cotées (12,6%) et l'immobilier parisien (10,6%).