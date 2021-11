Emploi : les augmentations de salaire vont reprendre en 2022, selon une étude

41,6 % des entreprises françaises vont appliquer une politique de hausse généralisée des salaires en 2022. (illustration) (PIXABAY)

De nombreuses entreprises vont augmenter les salaires de leurs employés en 2022. Les employeurs ont une nette préférence pour une augmentation individuelle, qui va atteindre 2,29 % en moyenne contre seulement 1,77 % d'augmentation en 2021, selon une étude du cabinet de conseil People Base CBM.

Les salaires dans le secteur privé vont augmenter en 2022, assure une étude annuelle sur les rémunérations menée par le cabinet de conseil People Base CBM et publiée mardi 9 novembre. La hausse moyenne va se situer à 2,36 %. Les hausses envisagées par les entreprises en 2021 n'atteignaient que 1,4 % à titre de comparaison.

Une « politique de rattrapage »

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation franche, rapporte Capital. « Les différentes tensions (difficultés de recrutement, pression des organisations syndicales, départ des collaborateurs), observées par les DRH depuis août 2021, conduisent les directions à mettre en œuvre rapidement une politique de "rattrapage" [...] plus ambitieuse pour les mois à venir », explique ainsi Cyril Brégou, associé au cabinet conducteur de l'étude.

Seules 0,35 % des entreprises ne comptent pas augmenter leurs salariés, contre 19 % en 2021 selon l'étude de People Base CBM. 41,6 % des entreprises vont faire le choix d'une hausse générale des salaires en 2022 en appliquant un taux moyen de 1,2 %, note encore l'étude.

L'augmentation individuelle largement préférée

C'est plus que le taux moyen des augmentations générales anticipé pour 2021 (0,49 %), 2019 (1,02 %). Les deux années précédentes, le taux plafonnait même à 0,7 %. Mais la préférence des entreprises va à l'augmentation salariale individuelle. Quasiment l'intégralité des entreprises interrogées pour les besoins de l'enquête y aura recours l'an prochain.

Le taux moyen sera de 2,29 % contre 1,77 % en 2021 et 2,21 % au cours des deux années précédentes. « Les entreprises sont en effet à la recherche de flexibilisation et de contrôle de la masse salariale et souhaitent éviter toute dérive "non productive" de celle-ci », a commenté Cyril Brégou.