Electricité et gaz : comment éviter de voir le montant de sa facture d'énergie s'envoler ?

Alors que la période hivernale approche, la question des prix de l'énergie se fait de plus en plus importante. Comment éviter de se retrouver avec une facture exorbitante de gaz ou d'électricité à payer ?

Par MoneyVox,

En 2022, les prix de l'énergie ont flambé : +40 % pour l'électricité et +60 % pour le gaz. Heureusement, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement a permis de protéger une partie des consommateurs de ces hausses de prix. Alors que l'avantage offert par cette mesure devrait s'amenuiser dès le début de l'année 2023, quelles sont les meilleures solutions pour protéger ses finances d'une augmentation démesurée des tarifs de l'énergie ?

Protéger son portefeuille grâce aux tarifs réglementés de vente

Grâce au bouclier tarifaire décidé par le gouvernement, les particuliers ayant un contrat soumis aux tarifs réglementés de vente (TRV) ont pu profiter d'une hausse des prix limitée à 4 % sur l'année 2022 pour l'électricité, et d'un gel des tarifs pour le gaz. Gabriel Attal, ministre chargé du Budget, explique ainsi : "En 2022, il y a eu une augmentation de 4 % des prix de l'électricité [au tarif réglementé NDLR], alors qu'ils auraient dû augmenter de 40 %". Côté gaz, cette augmentation des TRV a même été de 0 %, alors que les prix réels de cette énergie ont augmenté de 60 %. En 2023, toutefois, ce dispositif va perdre de ses avantages avec une hausse de 15% des TRV.

Malgré tout, le choix des TRV reste encore la meilleure option pour protéger son budget d'une hausse des prix de l'énergie. Même amoindri, le bouclier tarifaire du gouvernement devrait permettre de bénéficier de meilleures conditions qu'avec une offre de marché, non-concernée par cette mesure. Côté électricité, il est toujours possible d'opter pour un tarif réglementé de vente, ou tarif bleu, chez EDF et chez Engie. En revanche, les particuliers qui ont quitté les TRV pour le gaz et qui souhaitent y revenir ne peuvent plus le faire : les TRV pour cette énergie sont voués à disparaître totalement le 1er juillet 2023, sauf disposition contraire du gouvernement.

Bon à savoir : EDF propose une offre Tempo qui permet d'alléger fortement sa facture, à condition de réduire drastiquement sa consommation d'énergie pendant 22 jours par an, souvent en période de grand froid.

Quid des contrats des autres fournisseurs d'énergie ?

Bien que l'offre se soit réduite, il existe de nombreux fournisseurs d'énergie alternatifs. Ceux-ci proposent parfois des contrats indexés sur les TRV. Dans ce cas, il est également possible de profiter de la protection offerte par le bouclier tarifaire en place.

Autre option : choisir un contrat indexé sur les prix du marché. Ici, la protection du gouvernement ne s'applique pas, et il faut donc être très vigilant. Le prix peut être fixe ou variable. Fixe, le tarif du gaz ou de l'électricité ne peut pas évoluer pendant une période donnée (souvent un, deux ou trois ans). Ces offres ont toutefois totalement disparu du marché et ne sont plus commercialisées. Seuls les clients qui avaient souscrit à une telle formule avant le début de la flambée des prix de l'énergie peuvent encore en bénéficier.

Quant aux contrats dont les tarifs sont variables, il est fortement recommandé de les éviter. Les clients de Ohm Energie, par exemple, se sont vus annoncée une hausse des prix de 84 %, et même 111 % pour les clients de l'opérateur Mint. D'autres fournisseurs ont simplement demandé à leurs clients de trouver un nouveau contrat auprès de la concurrence, notamment Iberdrola. L'offre s'est d'ailleurs raréfiée, puisque seule une trentaine de formules est encore accessible à la souscription, contre une centaine au cours de l'été 2021. Néanmoins, toutes ces offres indexées sur le marché sont plus chères que les tarifs réglementés de vente.