EDF : comment fonctionne l'offre tempo qui a convaincu 60.000 foyers en seulement deux mois ?

L'offre Tempo d'EDF permet de bénéficier de réductions une grande partie de l'année. Illustration. (NewsGene)

L'offre Tempo d'EDF remporte un franc succès avec 7 000 nouveaux clients par semaine en moyenne depuis deux mois. Elle permet de bénéficier de réductions sur le tarif réglementaire de vente (TRV) une grande partie de l'année.

Près de 60 000 personnes auraient été convaincues par l'offre Tempo d'EDF depuis deux mois. Cela représente 7 000 nouveaux clients par semaine en moyenne contre 100 nouveaux clients Tempo par semaine au cours du 1er semestre 2022, rapporte BFMTV .

Avec cet abonnement, ces clients sont incités par des tarifs avantageux à ne pas consommer en période « rouge » (limitée à 22 jours par an), s'« effaçant » ainsi aux moments de forte tension sur le réseau électrique confronté cet hiver à l'arrêt d'un nombre élevé de réacteurs nucléaires pour maintenance ou réparations.

Des réductions une majeure partie de l'année

Cette offre fonctionne en fait avec trois codes couleurs. La période bleue (300 jours par an) permet aux clients de profiter de prix réduits de 30 % en heures pleines (de 6 heures à 22 heures) et de 41 % en heures creuses par rapport au tarif réglementaire de vente (TRV). Lors des périodes blanches (43 jours par an), c'est 10 % de réduction par rapport au TRV en heures pleines et 24 % en heures creuses.



En revanche, durant la période rouge (22 jours par an entre le 1er novembre et le 31 mars), les prix sont majorés. Le prix du kWh en heures pleines est trois fois plus élevé que le tarif TRV. De quoi inciter les clients à réduire la consommation du foyer. Mais en heure creuse, il est toujours possible de bénéficier de 15 % de réduction, peut-on lire sur le site d'EDF .

La consommation d'électricité en forte baisse

« Si la période de froid dure, il peut y avoir jusqu’à 5 jours rouge Tempo consécutifs (du lundi au vendredi) » , indique EDF. Mais les week-ends et jours fériés ne sont jamais placés en rouge. Le client peut être informé dès 11h de la couleur du lendemain directement sur le calendrier Tempo, par SMS ou mail, serveur vocal ou via l'appli EDF & Moi.

Le fournisseur d'énergie, qui détient 70 % de parts de marché chez les particuliers, affirme qu'en novembre dernier, la consommation d'électricité a baissé de 10 % par rapport à novembre 2021. 140 millions de connexions ont été répertoriées sur l’application EDF & moi qui permet de suivre sa consommation. « C'est deux fois plus que l'an passé » , a affirmé dans Les Echos Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF.