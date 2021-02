Don d'argent : comment être généreux sans se ruiner

Pour toucher les plus jeunes, les moins fortunés ou les plus économes, le micro-don est une forme de solidarité qui gagne de plus en plus de terrain dans l'hexagone. (Crédit photo © H_Ko - stock.adobe.com)

Vous pensez que faire preuve de générosité tout en étant économe est contradictoire, voire impossible ? Ces outils vont vous faire mentir !

Par MoneyVox,

Pour toucher les plus jeunes, les moins fortunés ou les plus économes, le micro-don est une forme de solidarité qui gagne de plus en plus de terrain dans l'hexagone. Cette générosité permet à de nombreuses associations de compléter et de diversifier leurs sources de revenus, et ainsi de poursuivre leurs missions. Des organisations qu'il est possible de soutenir grâce à des dons de quelques euros, parfois même sans débourser un seul centime !

L'arrondi : le micro-don par excellence

Sans aucun doute, l'opération de micro-don la plus célèbre est celle des "pièces jaunes". Un dispositif qui tend à être de plus en plus dématérialisé face à la place grandissante du paiement par carte bancaire, au détriment des espèces. On parle alors de l'arrondi solidaire. Lors d'un paiement dans un magasin ou chez un commerçant l'ayant mis en place, le terminal de paiement électronique affiche un message proposant d'arrondir l'achat à l'euro supérieur. Les consommateurs peuvent librement choisir d'accepter ou de refuser avant de poursuivre la saisie de leur code confidentiel.

En France, c'est l'entreprise microDON qui est à l'initiative de cette forme de don d'argent. Elle aussi mis en place l'arrondi sur relevé bancaire. En fin de mois, les clients des banques partenaires qui le souhaitent peuvent reverser la somme d'un euro + l'arrondi à l'euro supérieur à une association caritative. Autre système pour collecter les micro-dons des ménages : l'arrondi sur le salaire. Rien qu'en France, ce sont 700 entreprises qui auraient déjà mis en place ce principe pour leurs effectifs selon microDON. Parmi les plus connues : Accenture ou encore Air Liquide.

Au total, ce sont 8 millions d'euros qui ont été collectés et reversés à des œuvres de charité en 2020 selon microDON. Un chiffre en nette progression, puisqu'il a bondi de 15 % en l'espace d'un an, mais qui est encore très loin du cumul de l'ensemble des donations tous dispositifs confondus (2,6 milliards d'euros en 2019).

Donner à une association sans rien même dépenser

L'arrondi à l'euro supérieur fait parler de lui, mais une autre forme de micro-don pourrait bien gagner en popularité : le micro-don gratuit. Ici, nul besoin de débourser de l'argent pour faire preuve de solidarité. C'est notamment le cas chez Goodeed, un des pionniers du secteur. Cette plateforme numérique offre la possibilité à ses utilisateurs de regarder une publicité afin de faire un don d'argent à une association. Une formule qui séduit notamment les plus jeunes puisque 80% des donateurs de la société sont âgés de 18 à 35 ans, alors que 70% des donateurs ont plus de 50% selon la Direction générale des finances publiques.

Donner gratuitement, c'est aussi possible grâce à WalkUnited. Pour cela, il suffit d'installer l'application dédiée sur son smartphone... et de marcher ! Le nombre de pas réalisé est transformé en points. Mille points, ce sont 5 centimes qui peuvent être transférés à une association partenaire via le visionnage d'une vidéo publicitaire.

Enfin, n'oubliez pas que, micro-don ou non, les dons d'argent à des associations sont déductibles des impôts à hauteur de 75% pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté et de 66% pour les associations reconnues d'intérêt général. Une très bonne opportunité pour faire preuve de générosité tout en limitant ses dépenses.