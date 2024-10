Des milliers de malades privés de leurs indemnités après un bug à la CPAM : « On se demande comment on va manger »

Des milliers de malades ne touchent plus leurs indemnités en Loire-Atlantique et en Vendée en raison d'un bug. (illustration) (Pixabay / StockSnap)

Des milliers de salariés en arrêt maladie ne touchent plus leurs indemnités journalières depuis plus d'un mois en Loire-Atlantique et en Vendée. En cause : un bug à la CPAM de ces deux départements en raison de l'expérimentation d'un nouveau logiciel, rapporte Ouest France .

Des milliers de dossiers seraient concernés, d'après un communiqué de la CGT relayé par le quotidien régional. Rien qu'en Loire-Atlantique, environ 5 000 personnes attendraient depuis des semaines le versement de leurs indemnités, indique TF1 Info .

« On se demande comment on va manger demain »

De nombreux assurés se trouvent en grandes difficultés financières. Une mère de famille indique n'avoir reçu aucun virement de la Sécurité sociale depuis le 17 septembre dernier alors qu'elle est censée toucher 300 euros tous les 15 jours. « On se demande comment on va manger demain » , confie-t-elle à TF1 .

La CPAM assure avoir déployé d'importants moyens pour régler ce problème au plus vite. Près de 200 agents seraient mobilisés pour corriger ce bug à Nantes (Loire-Atlantique). En attendant un retour à la normale, l'organisme pourrait verser des acomptes à certains assurés dans les prochains jours.