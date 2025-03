David Guetta et Sia de retour avec un nouveau tube

Le titre, enregistré il y a quelques années et qui avait fuité sur les réseaux sociaux, est enfin disponible depuis vendredi. Et le DJ l’annonce : c’est loin d’être la dernière collaboration entre les deux artistes.

Le duo est de retour pour un nouveau tube. Après les succès de Titanium (3,7 milliards d’écoutes) Flames (1,8 milliard) ou encore She wolf (850 millions), David Guetta et Sia viennent de sortir vendredi 7 mars Beautiful People, un morceau aux sonorités électro, parfait pour l’arrivée du printemps. « Hands outstretched, what you got/Give me your best and I won’t turn you down/ Cause you’re always out to impress/Beautiful people say go go go/ Beautiful people don’t stress stress stress/ We never rest », peut-on entendre dans le titre de 3 minutes.

« Je suis tellement heureux qu’on travaille de nouveau ensemble. Il y a une connexion particulière entre nous depuis Titanium » , s’est réjoui David Guetta sur les réseaux sociaux avant la sortie du titre. Beautiful People avait déjà fuité sur les réseaux sociaux, rappelle le DJ, le titre ayant été enregistré il y a de cela quelques années. Le morceau était donc très attendu par les fans. « Je sais que certains d’entre vous l’ont déjà entendu sur Youtube parce qu’on l’a enregistré il y a un moment et que je n’arrivais pas à le finir. Vous m’avez supplié de le sortir. Aujourd’hui est le grand jour. »

Comme une surprise n’arrive jamais seule, le DJ a bel et bien confirmé que cette collaboration avec Sia est loin d’être finie. La preuve, d’autres titres ont déjà été enregistrés. David Guetta s’apprête à ouvrir le bal de sa résidence à Las Vegas le 22 mars. Le Français sera aussi au Vélodrome de Marseille pour la fête de la musique, le 21 juin dans le cadre de sa tournée le Monolith Tour. De son côté, Sia a sorti l’année dernière son dixième album studio Reasonable Woman, qui contient des collaborations avec Kylie Minogue et Labrinth.