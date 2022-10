Crise de l'énergie : Une commune vend du mobilier aux enchères pour anticiper la hausse des prix

La commune d'Auxonne a vendu du mobilier aux enchères afin de constituer un apport de trésorerie face à la hausse des prix de l'énergie (illustration). (QuinceCreative / Pixabay)

La commune d'Auxonne (Côte-d'Or) a vendu du mobilier aux enchères. L'objectif était de se constituer un apport de trésorerie face la flambée des prix de l'énergie.

Particuliers, entreprises, mais aussi communes : la crise de l'énergie touche tout le monde. Afin de générer un léger profit en prévision de la hausse de ses charges cet hiver, la mairie d'Auxonne (Côte-d'Or) a vendu aux enchères certains de ses biens, raconte France 3 Bourgogne Franche-Comté . La vente a eu lieu sur plusieurs jours et s'est terminée ce mardi 18 octobre.

Vieux mobiliers, tables, bureaux mais aussi lots plus insolites étaient proposés, comme des fauteuils de cinéma. La Ville possède en effet une salle mono-écran. Elle a profité du remplacement des sièges pour récupérer un peu d'argent.

Un apport de trésorerie

« Le but est d'optimiser au mieux les ressources mobilières de la commune. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de budget, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » , a expliqué François Coiquil, le maire (SE) de cette commune d'environ 7 600 habitants. Auxonne a décidé d'anticiper l'augmentation des prix de l'énergie et de se constituer un apport de trésorerie. Car la mairie prévoit une augmentation d'environ 700 000 euros du coût de l'énergie pour l'année prochaine.

Les résultats de la vente n'étaient pas encore connus ce mardi après-midi. « On verra si on renouvelle, suivant les acquisitions et les propositions qui ont été faites » , a indiqué le maire auprès de France 3 , tout en précisant que d'autres objets sont encore en réserve.