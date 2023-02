Crédits à la consommation : jamais les Français n'en ont détenu aussi peu en 35 ans

21,8% des Français interrogés par les auteurs de l'étude ont indiqué avoir un crédit à la consommation. Photo d'illustration. (Bru-nO / PIxabay)

Selon le dernier Observatoire des Crédits aux Ménages (OCM) publié le 14 février dernier, 21,8% des ménages détenaient un crédit à la consommation en 2022. Ce taux, en baisse depuis cinq ans, atteint désormais le niveau le plus bas constaté depuis 1989. Cette situation, distincte de celle relative aux crédits immobiliers, s'expliquerait par la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation.

Le crédit à la consommation continue de séduire de moins en moins de Français. C’est en tout cas ce que tend à montrer la 35? édition de l’Observatoire des Crédits aux Ménages (OCM) de la Fédération bancaire française (FBF) et de l’Association française des sociétés financières (ASF), publiée le 14 février 2023. Sur les 9 000 ménages interrogés, 21,8% ont indiqué avoir un crédit à la consommation. C’est le niveau le plus bas constaté depuis 1989, indique l'étude relayée par L'Union .

Cinq années consécutives de baisse

Ce taux de détention a baissé de 2,2 points en une seule année. Il s’agit au total de la cinquième année consécutive marquée par la baisse de cet indicateur. Pour rappel, les crédits à la consommation sont un type de prêts qui permet d’acheter des biens à la consommation. Leurs montants peuvent aller de 200 à 75 000 € et leur durée de remboursement doit obligatoirement être supérieure à trois mois.

Ils se distinguent des crédits immobiliers, qui permettent d’acheter des biens immobiliers. La situation pour le crédit immobilier est d’ailleurs très différente. Le taux de détention de ces crédits enregistré pour 2022 est de 30,1%, soit un niveau similaire à celui observé entre 2014 et 2017.

Chute des intentions de souscription

Comment expliquer ce désintéressement de plus en plus massif pour le crédit à la consommation ? Il semblerait que le principal facteur soit le contexte économique dominé par la baisse du pouvoir d’achat et une inflation qui a atteint 6,2 % sur un an en février 2023, selon l’INSEE. D’après Michel Mouillart, professeur d’économie, cette conjoncture défavorable pourrait s’aggraver en mars. Elle pousserait par ailleurs les Français à différer leurs achats les plus chers pour se concentrer sur les dépenses du quotidien.

Cette inquiétude se traduit d’ailleurs dans l’enquête par une baisse des intentions de souscription de crédit sur l’année. Si cette intention est passée de 3,9% à 3,6% en 2023 pour le crédit à la consommation, elle est passée de 4,8% à 3,9% en un an pour les crédits immobiliers. Il s’agit là d'un des niveaux d’intention les plus bas de ces 25 dernières années.