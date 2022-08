Crédit : les Français friands d'épargne salariale pour financer leur achat immobilier

(Crédits: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

De nombreuses entreprises font profiter leurs employés d'un dispositif d'épargne salariale. Un avantage financier qui permet à de plus d'un Français sur deux de concrétiser un projet immobilier.

Par MoneyVox,

Intéressement, participation, abondement ou versement volontaire : il existe de multiples façons d'alimenter un plan d'épargne salariale . En offrant cette possibilité à leurs employés, les entreprises leur offre-là un excellent support de placement. Preuve en est : plus de la moitié des salariés bénéficiant d'au moins un dispositif d'épargne salariale a recours à leur épargne salariale pour financer l'achat d'un bien immobilier, selon un sondage mené par Opinion Way pour Espor, une fintech œuvrant à démocratiser et à simplifier l'épargne salariale.

Plus d'un Français sur deux utilise son épargne salariale pour devenir propriétaire

Pour devenir propriétaire, il ne suffit pas de présenter un taux d'endettement correct et d'obtenir un financement bancaire. Dans la grande majorité des cas, il faut aussi apporter de l'argent pour payer les frais associés, voire une partie du prix du bien immobilier. S'il est possible de piocher dans son Livret A ou dans son assurance-vie, il est aussi possible d'utiliser tout ou partie de son épargne salariale, pour les employés qui en bénéficient. C'est d'ailleurs le choix que font plus d'une personne sur deux ayant moins un dispositif d'épargne salariale d'après le sondage réalisé par Opinion Way pour Espor. 56 % des personnes interrogées ayant acquis leur résidence principale ont pioché dedans.

Afin de pouvoir utiliser son épargne salariale dans le cadre d'un projet immobilier, il faut toutefois veiller à respecter certaines conditions. En effet, les sommes déposées sur un Plan d'épargne entreprise sont bloquées pendant 5 ans, sauf pour certains cas exceptionnels, dont l'achat ou la construction de sa résidence principale. Le Plan épargne retraite (PER), dont les capitaux sont normalement bloqués jusqu'à la retraite, peut aussi faire l'objet d'un déblocage anticipé en cas d'achat de sa résidence principale, qu'il s'agisse d'un PER individuel, d'un PER d'entreprise collectif ou d'un PER d'entreprise obligatoire.

Les plans d'épargne salariale sont appréciés des ménages…

Pour 76 % des Français interrogés pour le compte d'Epsor, l'épargne salariale constitue un avantage intéressant. Ce type de coup de pouce offre un complément de salaire parfois conséquent, et les jeunes de 25 à 34 ans en sont les plus friands puisque 35 % le considère comme l'avantage principal "parmi leur package de rémunération". Sans surprise, ce sont aussi ceux qui détiennent le plus d'argent sur un plan d'épargne salariale, plus de 10 000 euros, qui voient ce dispositif comme un avantage majeur, à hauteur de 49 % des personnes sondées. L'adoption possible du projet de loi sur le pouvoir d'achat devrait donc ravir les personnes déjà séduites par l'épargne salariale, puisque la durée des accords d'intéressement pourrait s'allonger, passant de 3 à 5 ans.

… mais leurs avantages sont encore trop méconnus

Malheureusement, le fonctionnement de l'épargne salariale reste encore obscur aux yeux de nombreux employés. 43 % demandent ainsi "plus d'explications sur le fonctionnement, des informations et communications plus claires, plus lisibles et plus régulières". La méconnaissance de ces dispositifs rend la majorité des détenteurs de ce type de placement frileux à l'idée de prendre des risques avec leur argent. Les placements dynamiques ne sont privilégiés que par 27 % des personnes interrogées par Opinion Way, et 53 % optent pour des supports sans risques ou prudents, dont la rémunération est faible, si ce n'est négative. Benjamin Pedrini, Directeur général d'Epsor, qui travaille à rendre l'épargne salariale plus simple, plus moderne et plus accessible au grand public, le déplore : "Ces avantages peuvent constituer de réelles poches d'épargne pour les bénéficiaires, mais il y a une appropriation très inégale, due à un manque d'information de la part des entreprises et des gestionnaires d'épargne salariale".