Crédit immobilier : télétravailler et emprunter, un équilibre difficile à trouver

Poussé par la crise sanitaire, le télétravail est en forte expansion. Avec lui, des effets inattendus apparaissent, comme le boom des prix de l'immobilier dans certaines villes françaises.

Vous alternez travail en présentiel au bureau et télétravail ? Vous travaillez à 100 % depuis votre domicile ? Vous avez peut-être déjà envisagé d'acheter un logement éloigné des locaux de votre entreprise pour y passer plusieurs jours par semaine. Ce concept de résidence "semi-principale" séduit de plus en plus de Français, faisant grimper les prix dans de nombreuses agglomérations. Mais tous les télétravailleurs n'ont pas accès au crédit immobilier nécessaire au financement de cet achat.

Les villes privilégiées par les salariés pour télétravailler

Encouragé par les mesures sanitaires et par le gouvernement, le télétravail est en plein essor depuis le début de la pandémie de Covid-19. Selon les chiffres analysés par le ministère du Travail en juillet 2021, plus d'un Français sur 5 télétravaillle au moins un jour par semaine et 3 % exercent leur activité à temps complet depuis leur domicile. Une situation dont profitent les Français pour aller à la recherche d'un lieu de travail plus agréable que les grandes agglomérations. Résultat : les prix de l'immobilier flambent dans certaines villes. C'est le constat que fait SeLoger dans une récente étude sur l'exode des Parisiens.

Au cours des 3 dernières années, les prix au mètre carré ont ainsi bondi jusqu'à +47 %, record détenu par Saint-Valéry-sur-Somme. Comptez +19 % à La Roche-sur-Yon, +34 % à Vannes, +35 % à Biarritz, +38 % à Capbreton ou encore +39 % à Saint-Malo. Et les villes du littoral ne sont pas les seules concernées par l'augmentation des prix du foncier. Chantilly (+14 %), Fougères (+17 %), Laval (+19 %) ou encore La Baule (+35 %) sont aussi de la partie.

Les 3 problèmes qui se posent pour emprunter en télétravaillant

Acheter un logement pour y habiter plusieurs jours par semaine, ce n'est pas comme acheter une résidence secondaire pour y passer quelques semaines de vacances. La maison ou l'appartement doit être fonctionnel et pouvoir accueillir toute la famille sans avoir à faire de concessions. Selon les propos de la responsable d'une agence immobilière à Pornic rapportés par MeilleursAgent, les acheteurs "veulent tous des maisons avec trois chambres et un petit jardin pour pouvoir manger dehors". Par rapport à un petit appartement de bord de mer, le budget à consacrer à un tel achat est donc bien plus conséquent.

En plus du prix d'achat du bien immobilier, il faut tenir compte de l'endettement restant sur un second bien immobilier, le cas échéant. En effet, il est possible de conserver un pied-à-terre à proximité de son entreprise pour les jours de présence nécessaires et d'acheter dans un même temps une habitation plus éloignée. Dans ce cas, il faut être en mesure d'assumer les deux mensualités de crédit immobilier et satisfaire aux critères de reste à vivre et de taux d'endettement des banques. Un équilibre qui peut être difficile à trouver en fonction de la situation financière du foyer et qui est donc réservé aux plus aisés ou aux foyers, qui ont déjà terminé de rembourser leur prêt immobilier sur leur première résidence principale.

De façon alternative, il est possible de se séparer de son logement à Paris ou dans toute autre grande ville pour ne pas avoir à rembourser deux mensualités de crédit immobilier. Toutefois, cette solution ne résout pas toute la problématique : pour venir travailler au bureau, il faudra compter des frais de logement et des frais de transport. Souvent oubliés par les futurs acquéreurs, ces frais peuvent pourtant déséquilibrer le budget du ménage. Les banques en tiennent d'ailleurs compte dans le calcul du reste à vivre et sont de mieux en mieux au fait des part