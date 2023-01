Crédit immobilier : ce qui nous attend en 2023 !

(Crédits photo : Adobe Stock - )

En un an, les taux de crédit ont doublé. Descendus à 1% en début d'année, les prêts immobiliers avoisinent les 2,5% en décembre. Une augmentation fulgurante, jusqu'ici jamais vue sur une période aussi courte. Alors, faut-il vraiment attendre l'année prochaine pour emprunter ? Quels taux nous réserve l'année 2023 ? On vous dit tout !

Qu'est-ce que le taux d'usure ?

Reprenons déjà la base. La baisse et la hausse des taux de crédit immobilier sont directement corrélées au taux d'usure. Le taux d'usure est un taux que la Banque centrale révise chaque trimestre en se basant sur les crédits accordés au cours des mois précédents. Il s'agit d'un taux maximal au-delà duquel un prêt ne peut être accordé. Celui-ci comprend le taux d'intérêt, les frais de garantie, l'assurance emprunteur et les frais de dossier. Très concrètement, le taux d'usure est pensé pour protéger l'emprunteur contre les taux excessifs du marché, appelés taux usuraires.

Dans les faits, les banques qui se financent sur les marchés à des taux supérieurs à 2% prêtent à des taux quasi-équivalents aux particuliers. Leurs marges sont réduites, ce qui les pousse à augmenter leurs taux de crédit. Sauf qu'on le rappelle, la banque ne peut pas prêter au-delà du taux d'usure.

Ce fameux taux d'usure est passé de 3,05% sur 20 ans et plus à 3,57 % depuis le 1 er janvier 2023.

Un accès au crédit temporairement facilité

Cette mise à jour du taux par la Banque de France permettra aux banques d'avoir davantage de marge de manœuvre. Et donc, de manière logique, aux Français de voir leurs dossiers passer plus facilement qu'à la fin de l'année 2022. Plus la hausse est forte et plus cela est intéressant pour les Français en recherche d'un crédit.

Attention toutefois, car cette fenêtre de tir pourrait être de courte durée ! Avec des taux d'usure qui remontent, les banques ne mettront pas longtemps avant d'augmenter simultanément le taux de crédit. Alireza Gorzin, Président de BFG Capital, ajoute : “depuis le début de l'année, les banques doivent limiter la durée des crédits immobiliers à 25 ans. Les particuliers sont également soumis au taux d'endettement maximum de 35%, assurance comprise. À cela s'ajoute le taux d'usure. Même en ayant un bon dossier, obtenir un crédit immobilier relève du parcours du combattant ! On parle actuellement d'une demande de crédit sur deux refusée. S'il y a une chance à saisir en janvier 2023, il ne faudra sûrement pas hésiter trop longtemps”.

Une augmentation en continu ?

Cécile Roquelaure, du groupe Empruntis, envisage une hausse des taux du crédit immobilier : “Si la tendance se confirme, on devrait rapidement atteindre les 3,5 %, probablement d'ici la fin du premier semestre. Il se pourrait que cela se stabilise par la suite. Il serait surprenant qu'on passe la barre des 4 % en 2023."

Il est encore trop tôt pour pouvoir vous dire clairement ce qui nous attend en 2023. Mais les pronostics des professionnels annoncent des hausses en continu jusqu'au moins la moitié de l'année. Quasi simultanément, taux d'usure et taux de crédit continuent de monter, immobilisant ainsi jour après jour le marché de l'immobilier en France.

Rien ne nous dit que la situation se stabilise les mois suivants. Peut-être aurons-nous enfin une réforme des taux d'usure, comme l'espèrent et le revendiquent les courtiers…

Achevé de rédiger le 3 janvier 2023 par Amélie Yem, Chargée de missions en développement chez BFG Capital