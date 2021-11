Epargne: ce placement improbable qui séduit massivement les Français

Pourquoi le compte courant remporte tous les suffrages auprès des épargnants ? ( Crédits: © Ipictures - stock.adobe.com)

Le produit sur lequel les Français ont le plus épargné depuis le début de l'année n'est ni le Livret A ni l'assurance vie… mais le compte courant. Les montants et les explications autour de cet engouement.

Par MoneyVox,

Pour la seconde année consécutive, le compte courant vole la vedette au Livret A et à l'assurance vie avec un niveau de collecte record. Avec la crise du Covid-19 et le report d'achats, certains Français ont sur-épargné, sans pour autant placer cet argent sur de véritables supports d'épargne. Quels sont les avantages et les limites du compte courant ? Quel montant les Français gardent-ils sur leur compte chèque ?

Le compte courant bat un record de collecte et d'encours en 2021

La Banque de France fait un bilan de l'épargne des Français à la fin de chaque trimestre. Grâce au dernier rapport publié, il est possible de mettre en lumière les tendances au cours des 9 premiers mois de l'année 2021. Et le penchant des Français pour le compte courant est particulièrement marqué. Entre janvier et septembre, ce sont ainsi 58 milliards d'euros supplémentaires qui sont venus gonfler la cagnotte accumulée par les Français sur leurs comptes chèques. Une tirelire qui était pourtant déjà bien remplie. Fin 2019, le magot s'établissait à 614 milliards d'euros, contre 757 milliards à la fin du troisième trimestre 2021.

Avec de telles sommes affichées, le compte courant bat non seulement ses propres records d'encours et de collecte, mais aussi ceux des autres placements. Même le très célèbre Livret A et l'assurance vie ne peuvent pas rivaliser. Au cours des trois premiers trimestres de l'année, l'assurance vie a ainsi affiché une collecte de 16 milliards d'euros, en léger retrait par rapport au Livret A et ses 20 milliards d'euros de collecte.

Pourquoi le compte courant est-il devenu le placement préféré des Français ?

Sur le papier, le compte courant n'est pas le meilleur support pour placer son épargne. Pour Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne, il s'agit même d'un "non-placement". En effet, l'argent qui dort sur un compte courant n'est pas rémunéré, contrairement à un Livret A ou à l'assurance vie. Au fil des mois, cette somme est même grignotée par l'inflation, faisant perdre en pouvoir d'achat à son détenteur. Mais le compte courant a trois atouts de taille : sa grande disponibilité, comme le Livret A, sa sécurité, avantage partagé par le Livret A et les fonds euros de l'assurance vie, et sa simplicité d'utilisation, nul besoin d'ouvrir un compte supplémentaire et de faire des virements. De plus, le rendement du Livret A, et même de la plupart des fonds euros, ne suffit plus à faire rempart contre la hausse des prix.

Autant d'arguments qui expliquent la notoriété du compte courant en temps d'incertitude. Toutefois, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. Alors que le montant moyen cumulé par chaque épargnant sur son compte chèque a atteint 17 200 euros cette année, les écarts se creusent sur fond de crise sanitaire et de difficultés économiques. Ainsi, ce seraient uniquement un quart des Français qui ont pu sur-épargner depuis mars 2020 et le début de la pandémie, notamment grâce au report ou à l'annulation de certains achats. En fonction de la levée des restrictions sanitaires, de la reprise économique et de l'évolution du marché de l'emploi, cet argent accumulé au fil des mois, aussi appelé "épargne Covid", pourrait être dépensé d'ici 2023 selon les économistes de la Banque de France. En attendant, penser à d'autres supports, même à faibles rendements, peut être pertinent pour limiter les effets de l'inflation et faire fructifier son capital.