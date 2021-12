Crèche, nounou, garde à domicile : quel mode de garde coûte le moins cher ?

Dans le cadre d'un couple au Smic, la crèche est la solution la plus économique pour une garde à temps plein. (Pixabay / LRCL)

Face aux différentes solutions de mode de garde pour les enfants, les parents ne savent pas toujours comment faire leur choix ni ce que cela leur coûtera réellement, une fois les différentes aides déduites. Ainsi, nos confrères de « Capital » ont décidé de passer au crible ces différents systèmes afin d'évaluer leur coût selon deux profils de revenus différents.

De la crèche à la garde à domicile, partagée ou non, en passant par la micro-crèche ou l'assistante maternelle : les parents se retrouvent parfois dans l'embarras au moment de choisir un mode de garde pour leur enfant. D'autant plus que l'aspect financier rentre aussi en compte.

La crèche, solution la plus économique pour les revenus modestes

Afin d'essayer d'y voir plus clair, Capital a comparé les coûts de ces différents modes de garde selon deux profils de revenus. Ils ont d'abord retenu l'exemple d'un couple dans lequel les conjoints gagnent chacun le Smic pour un revenu annuel de 29 520 euros net et un autre avec un revenu annuel de plus de 83.000 euros net par an.

Dans le cadre d'un couple au Smic, la solution la plus économique pour une garde à temps plein sera la crèche avec un total mensuel de 196,69 euros. Dans le cas d'une assistante maternelle pour un enfant de moins de trois ans, ils devront débourser 276 euros par mois, contre 1.117 euros avant la déduction des aides. S'ils optent pour une garde partagée à domicile, la facture mensuelle s'élèvera à 293 euros mais cela grimpera à 1.042 euros mensuels en cas de garde à domicile individuelle.

La garde partagée moins chère qu'une nounou dans certains cas

Pour la famille aux revenus annuels supérieurs à 83.000 euros nets, la garde partagée à domicile sera la plus économique avec une facture de 352 euros mensuels ou encore 395 euros pour une assistance maternelle. Enfin, du côté de la garde à domicile ponctuelle, 10 heures par semaine pour un enfant de moins de trois ans reviendront à 107 euros par mois pour le couple le moins aisé et à 166 euros par mois pour l'autre couple.