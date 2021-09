Covid-19 : les parents vaccinés seraient défavorisés pour la garde de leur enfant malade

Les parents vaccinés seraient lésés (illustration). (Endho / Pixabay)

Les parents non-vaccinés et vaccinés ne dépendent pas du même régime lorsqu'ils doivent garder leurs enfants malades du Covid-19 ou cas contact à la maison. Le niveau d'indemnisation s'avère inférieur pour les vaccinés. Le gouvernement travaillerait à rétablir une égalité.

Les parents d'enfants ayant contracté le Covid-19 ou dont la classe a fermé à cause d'une contamination ne seront pas tous indemnisés de la même façon. Le fait qu'ils soient vaccinés ou non entraînera en effet l'application de deux mesures différentes, dénoncent des associations et des syndicats. Le gouvernement réfléchit à une manière d'effacer cette inégalité, rapporte Le Parisien.

« Incohérent et aberrant »

« Tout cela est incohérent et aberrant », a estimé le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Jean Eudes du Mesnil. Certaines personnes identifiées comme cas contact par l'Assurance maladie après la contamination de leur enfant pourront rester chez elles. Pendant sept jours, elles percevront 90 % de leur rémunération brute.

Plusieurs conventions collectives prévoient même une indemnisation à hauteur de 100%. Le versement commence dès le premier jour. Ce traitement est cependant réservé aux parents non-vaccinés. Les autorités sanitaires ont en effet officiellement considéré en juillet que les individus vaccinés ayant côtoyé un malade n'étaient pas cas contact.

Une indemnisation inférieure pour les parents vaccinés

Cette décision modifie le statut auprès de la Sécurité sociale des parents d'un élève malade ou privé de cours. Pour eux, le chômage partiel spécifique aux cas de coronavirus s'applique. Le dispositif dépend de l'employeur, qui peut refuser de l'accorder. Même en cas d'acceptation, l'indemnisation est inférieure à celle proposée aux non-vaccinés.

Le salarié touchera 70% de sa rémunération brute. Il devra par ailleurs indiquer qu'il est vacciné en violation du secret médical inscrit dans le Code du travail. Certains employés pourront aussi avoir recours aux congés prévus en cas d'enfant malade. Là aussi, une inégalité existe puisque toutes les entreprises n'autorisent pas cette possibilité.

« On va défavoriser les salariés vaccinés alors que dans le même temps on fait la promotion de la vaccination », a déploré Jean Eudes du Mesnil.