Consommation : des machines convertissent vos centimes en bons d'achat dans les supermarchés

Les centimes d'euro peuvent être convertis en bons d'achat dans certains magasins. (Pixabay / Greg Montani)

Des bornes installées dans certaines grandes enseignes ou près des commerces permettent de convertir sa petite monnaie en bons d'achat. Selon le directeur général de Coinstar France, sa société a permis de transformer 40 millions d’euros en bons en 2021.

Des bons d’achat contre de la petite monnaie ? C’est le concept développé par la société Coinstar qui fabrique et installe des bornes d’échange dans les supermarchés français. Au total, l’entreprise créée en 2005 a mis en place 1028 appareils dans des grandes enseignes comme Carrefour, Leclerc, Auchan ou Casino, rapporte Le Parisien jeudi 31 mars. D’après Patrick de Baecque, directeur général de Coinstar France, la société a permis de convertir 40 millions d’euros en bons l’année dernière.

Réinjecter de l’argent perdu dans l’économie

Le principe pour les clients est simple : il suffit d’insérer ses centimes d’euro généralement non utilisés dans la machine. Celle-ci rend immédiatement un ticket de la même valeur, à utiliser ensuite en magasin. « Ça fait un peu d’argent en plus » , confie une retraitée de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à nos confrères. « 60 % des petites pièces ne sont utilisées qu’une seule fois, alors notre but est de convaincre les gens de les réinjecter dans l’économie » , explique Patrick de Baecque au Parisien.

Selon les sociétés qui installent les bornes, le dispositif peut être différent. Par exemple, Coinstar prélève une commission sur les montants à convertir mais le client dispose ensuite d’un bon d’achat sur lequel l’enseigne peut rendre la monnaie. Les bornes d’Eurocycleur, elles, font l’inverse : pas de commission mais pas non plus de rendu de monnaie.