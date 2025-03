Comment se passe le sevrage d'un chiot ?

Étape cruciale pour le chiot, le sevrage doit se faire en douceur. Quel est l’âge idéal pour sevrer un chiot ? Comment procéder ? Quel est le risque d'un sevrage trop précoce ? Comment s'occuper d'un chiot orphelin ? Les réponses du Dr Chloé Lacroix, vétérinaire.

Le sevrage d'un chiot est une étape importante, entraînant des bouleversements dans la vie de votre animal de compagnie .

À quel âge doit-on commencer le sevrage d’un chiot ?

Le sevrage, par définition, correspond au moment où le chiot peut être totalement autonome ; il peut dès ce moment vivre séparé de sa mère. Le sevrage est progressif : il commence entre 4 et 6 semaines après la naissance pour se terminer entre deux mois et demi et trois mois. Naturellement, la maman sèvrera et éduquera son chiot .

Une étape fondamentale du sevrage est le passage de l'alimentation lactée à l'alimentation solide. À ce moment-là la mère ne laissera plus téter son chiot, qui va petit à petit apprendre à manger une alimentation solide ( croquettes, viande…).

Cette période correspond aussi à la pousse des dents qui rend la tétée très douloureuse pour la maman, d'où ce rejet qui devient de plus en plus fort.

Parallèlement à cette étape, le chiot reçoit toute l' éducation maternelle nécessaire. Elle lui apprend les jeux et toute la socialisation hiérarchique à travers ceux-ci. On peut la voir corriger son petit comme le ferait une maman d'enfant. Elle va lui apprendre l'auto-contrôle, parmi lesquels le plus important est évidemment celui de la morsure .

Quel est le risque d'un sevrage trop précoce ?

Un sevrage trop précoce peut impliquer des lacunes dans l'éducation et provoquer des troubles comportementaux importants. Par exemple, un chiot doit comprendre et maîtriser la force de sa morsure. Quand il mord sa mère, celle-ci le réprimande s’il mord trop fort.

D'un point de vue alimentaire un sevrage trop précoce peut provoquer des problèmes digestifs , une malnutrition et donc un amaigrissement anormal du chiot.

En règle générale, les retards de croissance liés au mauvais sevrage se rattrapent rapidement dès l'âge adulte du chien .

Souvent le chiot est séparé dès l'âge de deux mois mais idéalement le sevrage doit avoir lieu entre deux mois et demi et trois mois.

Comment s'occuper d'un chiot orphelin ?

On peut être dans l'obligation de s'occuper d'un chiot orphelin parce que la maman l'a rejeté ou parce qu'elle a subitement disparu.

Tout d'abord, il faut maintenir le chiot dans une atmosphère chaude et propre (29° environ, on utilisera souvent des lampes à infrarouge ou une couveuse si possible). Les premiers jours, il faudra nous-même provoquer la miction et la défécation du chiot en le frottant avec un linge tiède et mouillé sur les zones concernées, comme le ferait sa mère en le léchant.

Malheureusement le chiot sera privé du colostrum de sa maman contenant des substances le protégeant contre de nombreuses maladies . Il faut savoir que c'est à ce moment que les anticorps maternels sont transmis au chiot et que s'il en est privé, il peut être beaucoup plus sensible à certaines maladies.

Au niveau alimentaire , il faut biberonner le chiot en petites quantités et ce toutes les 3 heures les premiers jours. Comme pour un nouveau-né, sa prise de poids sera contrôlée quotidiennement par pesée. Pour reconstituer un lait de qualité nutritive optimale, on utilisera du lait maternisé spécial chiot que vous trouverez chez votre vétérinaire (lait en poudre à reconstituer).

Après 3 jours, il devient possible d'espacer les biberons.

Comment gérer la fin du sevrage ?

Plus tard vers 6 semaines, il faut s'occuper de la transition alimentaire progressive, c’est-à-dire de passer de l'alimentation lactée liquide à l'alimentation solide. Il peut être alors utile de mouiller des croquettes avec un peu de lait spécialisé et d'effectuer ainsi progressivement la transition.

Après quelques semaines, il faut aussi s'occuper de l'éveil et de la sociabilisation du chiot. Il doit être stimulé pleinement tant par le jeu que par la douce réprimande. L'acquisition des autocontrôles, notamment celui de la morsure, est très importante. Elle définira le comportement du chiot, et plus tard, du chien adulte limitant les débordements comportementaux à venir, tant au niveau de ses congénères qu'au niveau de ses maîtres.