Comment maximiser l’effet de levier du crédit?

Le nombre de crédit à la consommation marque le pas

En 2022, pour se dégager du pouvoir d’achat, les Français ont fait appel aux crédits à la consommation, expliquait dans une note l’Association française des sociétés financières (ASF). Toutefois, la tendance semble aujourd’hui légèrement s’inverser. En novembre, la production de nouveaux crédits à la consommation s’est repliée de 0,5% en un an. Et en 2023? Avec des taux qui continuent d’augmenter, les établissements pourraient être encore plus sélectifs sur le profil des emprunteurs et limiter le recours aux crédits à la consommation.