Comment Hidalgo a réussi à racheter à prix cassé l’ancien ministère de la Défense

La mairie de Paris a acquis l’îlot Saint-Germain (Paris VIIe) 29 millions d’euros, avec un rabais de 57 millions d’euros.

Plus de 250 HLM d’un coup, dans le VIIe arrondissement de Paris ! En une seule opération, le nombre de logements sociaux s’est envolé de 30% dans ce coin de la capitale le moins pourvu (3% de HLM). Un tour de force d’ Anne Hidalgo dans l’arrondissement administré par sa rivale Rachida Dati . L’opération en question? Sur l’îlot Saint-Germain, à quelques pas de l’Assemblée nationale, l’ancien ministère de la Défense a été transformé en un méga immeuble de 11.000 m² habitables (voir l’illustration principale). Au programme: 254 logements sociaux, une crèche de 68 berceaux, une salle multisports ou encore un jardin de 550 m².

L’autre tour de force est financier. Le site, situé rue Saint-Dominique (7e) a été acquis par la mairie de Paris à un prix dérisoire pour le marché du VIIe arrondissement: 29 millions d’euros, soit une perte d’environ 57 millions d’euros pour l’État dont les finances ne sont pourtant pas au beau fixe actuellement. « Le gouvernement soutient la production de logements par la mobilisation de fonciers publics, y compris en faisant des efforts parfois importants », répond au Figaro Patrice Vergriete, ministre du Logement.

La décote plafonnée à 3000 €/m²

Pour réaliser cette opération juteuse, Anne Hidalgo, qui vise 30% de logements publics en 2035 , a utilisé un dispositif qui existe depuis 2013 . La décote «Duflot» - du nom de l’ancienne ministre du Logement prénommée Cécile - permet à l’État de vendre un terrain ou un immeuble à bas prix pour y construire des logements sociaux. Ce rabais peut atteindre jusqu’à 100% de la valeur du bâtiment public lorsque celui-ci a vocation à être transformé en logements sociaux. Mais, pour limiter les pertes, l’État a décidé de plafonner la décote à 3000 euros le m². « L’État peut céder ses fonciers jusqu’à 3000 euros par m² de moins que le prix du marché », précise le ministre du Logement.

Dans le cas de l’ancien ministère de la Défense, la décote est pourtant bien supérieure à ces 3000 euros/m². L’îlot Saint-Germain a été cédé à peine plus de 2600 euros le m². C’est 5,5 fois moins que le prix d’un logement, rue Saint-Dominique, qui se négocie autour de 14.700 euros, selon Meilleurs Agents. De quoi faire grincer des dents les armées. Ces lourdes pertes représentent en effet autant de recettes dont les armées sont privées pour rénover leurs équipements. Pour faire passer un peu mieux la pilule, 50 logements sur les 254 HLM seront réservés au personnel militaire.

La mairie de Paris n’a pas prévu de s’arrêter là et a d’ores et déjà annoncé qu’elle envisageait de renouveler ce type d’opérations dans les 2e (35 HLM rue Saint-Hyacinthe), 4e (29 logements sociaux rue Crillon) et 5e (80 HLM rue Geoffroy Saint-Hilaire) où les taux de HLM s’échelonnent entre 6% et 15%. Mais Anne Hidalgo se fait souvent opposer une fin de non-recevoir. Le premier adjoint de la mairie de Paris Emmanuel Grégoire affirme même que le gouvernement « ne veut plus pratiquer aucune décote » depuis 2017. « Dans certains cas, la décote plafonnée à 3000 euros/m² ne suffit pas et nous voyons, avec Bercy, comment équilibrer les opérations dans ces cas spécifiques qui n’ont lieu que dans les zones tendues », rétorque Patrice Vergriete. Pour ne pas fragiliser l’état des finances publiques.