Comment définir votre profil investisseur responsable?

À fin 2021, l’investissement socialement responsable (ISR) a atteint en France 2.108 milliards d’euros. ( crédit photo : GettyImages )

L’investissement responsable permet aux épargnants d’orienter leurs capitaux vers des entreprises engagées sur des problématiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance. Depuis janvier 2023, l’Union européenne impose une nouvelle série de questions dans le questionnaire d’adéquation devant être rempli par tout client auprès d’un gérant d’actifs. Vous êtes interrogé sur vos objectifs en matière d’investissements durables.

Sommaire:

La recherche de sens dans les choix d’investissement préoccupe les Français

Épargner «responsable» pour répondre aux enjeux de durabilité

Comment placer votre argent dans l’ISR?

Quelles sont les questions à se poser pour définir votre profil d’investisseur responsable?

Depuis 2023, la dimension durable est intégrée au questionnaire d’adéquation

Les différentes stratégies d’Investissement Socialement Responsable

Les Français sont de plus en plus sensibles à l’urgence d’orienter le système économique et financier vers le développement durable . À fin 2021, l’investissement socialement responsable (ISR) a atteint en France 2.108 milliards d’euros, soit une hausse de 33% par rapport à 2020, d’après les dernières statistiques de l’Association française de la gestion financière (AFG). Il est question de soutenir un traitement respectueux des animaux, protéger les océans, promouvoir l’économie circulaire, participer à l’accélération de la transition énergétique, lutter contre la pauvreté, défendre les droits sociaux…

Épargner «responsable» pour répondre aux enjeux de durabilité

L’épargne responsable permet aux épargnants d’orienter leurs capitaux vers des acteurs économiques engagés. Ceux-ci intègrent une stratégie de long terme orientée vers les critères, dits ESG (Environnement, Social et de Gouvernance). Ainsi, avec l’investissement responsable, vous placez votre argent sur des produits financiers respectueux de l’environnement. Au-delà des perspectives financières, les acteurs responsables prennent en compte les objectifs extra-financiers des entreprises. Il s’agit de la réduction et/ou le recyclage des déchets, le respect des droits du travail, la lutte contre la corruption…

Comment placer votre argent dans l’ISR?

Vous pouvez investir dans l’investissement socialement responsable (ISR):

Directement: vous achetez des actions d’entreprises en direct. Cela nécessite de disposer de connaissances solides en matière de marchés financiers et de consacrer un temps important à la gestion de votre portefeuille.

vous achetez des actions d’entreprises en direct. Cela nécessite de disposer de connaissances solides en matière de marchés financiers et de consacrer un temps important à la gestion de votre portefeuille. Via des fonds ISR: ils sont proposés par des banques ou des assureurs au travers d’un compte-titres, d’un PEA (Plan d’Épargne en Actions), d’un PER (Plan d’Épargne Retraite), d’une assurance-vie, ou de votre épargne salariale via un PEE (Plan d’Épargne Entreprise) ou un PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif) .

Trois labels pour identifier les fonds ISR - Le label Finansol : il cible les fonds à «impact» ou «solidaires». - Le label Greenfin : il est attribué à des fonds participant à la transition écologique (excluant le nucléaire et les énergies fossiles). - Le label Investissement Socialement Responsable : il est attribué aux fonds investissant dans des entreprises dont les pratiques répondent aux critères ESG.

Quelles sont les questions à se poser pour définir votre profil d’investisseur responsable?

Il existe une multitude d’offres d’investissement responsable. Pour choisir le meilleur fonds ISR, il s’agit de le faire correspondre avec vos objectifs et convictions. Posez-vous des questions sur:

votre situation personnelle et professionnelle,

votre âge et votre horizon de placement,

votre niveau d’aversion au risque?

vos convictions profondes et ce que vous souhaitez améliorer,

votre sensibilité au climat social dans une entreprise ,

votre sensibilité aux problématiques liées au réchauffement climatique.

En prenant le temps de réfléchir et de répondre à ces questions, vous définissez et orientez votre profil d’investisseur responsable.

À retenir Les années passant, votre situation et vos objectifs peuvent varier. Il s’agit alors de bien réadapter vos allocations d’actifs au fil du temps.

Depuis 2023, la dimension durable est intégrée au questionnaire d’adéquation

Avant de vous engager dans un investissement financier, l’établissement gestionnaire a le devoir de vous faire remplir un questionnaire écrit, dit «d’adéquation».

Depuis le 1er janvier 2023, ce questionnaire est obligatoirement enrichi de la dimension durable: le client doit désormais répondre à des questions liées aux problématiques ESG:

Quelle part de votre patrimoine souhaitez-vous consacrer aux investissements responsables?

Avez-vous une préférence entre les critères E, S ou G?

Souhaitez-vous exclure de votre portefeuille des produits financiers non conformes à ces critères?

À savoir Avant 2023, ce formulaire permettait simplement de définir votre profil d’investisseur (prudent, équilibré ou dynamique) et de vous proposer des placements alignés sur vos objectifs financiers. Cette obligation a été introduite par la révision du règlement européen appelé MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) élaboré par la Commission européenne, approuvée par les États membres et applicable dans toute l’Union européenne.

En somme, ce nouveau questionnaire doit vous permettre de définir:

la part de vos investissements alignés sur la «taxonomie» européenne, elle-même basée sur 6 objectifs environnementaux. Parmi ces objectifs: l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique, la réduction de la pollution ou encore la protection de la biodiversité ;

la part de vos investissements alignés sur les «investissements durables» au sens de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ;

la part de vos investissements excluant les «principales incidences négatives», à savoir les émissions de gaz à effet de serre ou le travail illicite, par exemple.

Les différentes stratégies d’Investissement Socialement Responsable

En fonction de votre profil d’investisseur responsable, vous êtes orienté vers une ou plusieurs stratégies d’investissement socialement responsable (ISR). Parmi les approches les plus connues, figurent:

L’approche «Best-in-class» : c’est la plus répandue en France. Elle sélectionne, via un système de notation, les meilleures entreprises de chaque secteur économique.

: c’est la plus répandue en France. Elle sélectionne, via un système de notation, les meilleures entreprises de chaque secteur économique. L’approche «Best efforts» : elle cible les sociétés ayant le plus progressé dans leurs critères ESG.

: elle cible les sociétés ayant le plus progressé dans leurs critères ESG. L’approche par «exclusion» : elle exclut les entreprises controversées liées aux secteurs du tabac, des OGM ou de l’armement, par exemple.

: elle exclut les entreprises controversées liées aux secteurs du tabac, des OGM ou de l’armement, par exemple. L’approche «thématique» : elle vise les secteurs d’avenir, liés aux énergies renouvelables, à la santé…