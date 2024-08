Comment bien rembourser son prêt étudiant?

Les modalités de remboursement d’un prêt étudiant: différé, mensualités fixes ou variables, consolidation de dettes, et les conseils pour bien gérer votre prêt.

Sommaire:

Le prêt se rembourse après les études: une échéance de long terme

Le prêt étudiant sert à financer les frais liés aux études: les frais de scolarité, les dépenses de subsistance (logement, nourriture…). C’est pourquoi ce type de prêt dispose d’une caractéristique particulière: sa période de remboursement commence uniquement au terme de la période appelée «différé de remboursement» ou «période de franchise». Ainsi, l’étudiant est exempté de remboursement le temps de sa formation. Il commence à rembourser au terme de ses études (fin ou interruption).

Prêt étudiant: mensualités fixes ou variables?

Lors de l’octroi d’un prêt, il est possible d’opter pour des mensualités fixes ou variables:

Avec les mensualités fixes, vous remboursez un montant constant chaque mois. Cette option offre une certaine stabilité et facilite la planification budgétaire.

Les mensualités variables permettent d’adapter le montant des remboursements en fonction de divers facteurs: l’ évolution des taux d’intérêt , vos revenus et dépenses… Cette option offre une flexibilité bienvenue mais peut s’avérer plus complexe à gérer au quotidien.

Plusieurs modalités de remboursement sont possibles: à vous de bien choisir

Les banques et établissements prêteurs proposent plusieurs types de formules pour offrir plus de souplesse aux étudiants:

La franchise partielle

Les étudiants commencent à rembourser le prêt après une période définie dans le contrat. Il peut s’agir de la fin des études ou du moment où l’étudiant trouve une situation professionnelle stable. Les intérêts et la cotisation d’assurance restent dus chaque mois.

La franchise totale

L‘étudiant paye les primes d’assurance chaque mois mais la totalité du crédit et des intérêts sont remboursés à l’échéance du prêt. Cette solution est plus coûteuse à cause de l’accumulation d’intérêts sur une période prolongée.

À savoir Vous pouvez rembourser un prêt à tout moment par anticipation et sans avoir à vous justifier. Cela peut être effectué sans pénalités quand une clause le mentionne spécifiquement dans le contrat.

Comment rembourser son prêt étudiant en cas de difficultés financières?

Comme pour un prêt classique, un prêt étudiant vous engage et doit être remboursé. Voici quelques conseils pour alléger la charge financière et maintenir ses engagements:

Utilisez des outils de simulation

De nombreux outils de simulation en ligne permettent de comparer différents plans de remboursement et de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation.

Établissez un budget réaliste

Avant de s’engager à rembourser un crédit, dressez un budget précis de vos revenus et dépenses. La tâche est indispensable pour déterminer le montant mensuel que vous pouvez rembourser.

Envisagez des options de consolidation de dettes

Vous avez déjà plusieurs dettes? La consolidation peut vous permettre d’éviter de tomber dans la spirale du surendettement. La consolidation consiste à regrouper tous vos prêts en un seul, souvent avec un taux d’intérêt plus bas et une durée de remboursement plus longue.

Renégocier les modalités de votre prêt

Il peut être judicieux de vous tourner vers votre banque ou votre organisme prêteur pour envisager une renégociation quand vous rencontrez des difficultés financières importantes. Plusieurs pistes peuvent être envisagées: la révision du taux d’intérêt, la modification de la durée de remboursement, le passage d’une mensualité fixe à une mensualité variable, l’obtention d’un délai de paiement supplémentaire…