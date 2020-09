Combien gagnent les syndics, quel est leur profil et leur regard sur le métier?

Une étude nationale menée auprès de 1000 professionnels permet de mieux connaître ces mal-aimés de l'immobilier.

C'est pour mieux connaître ses membres, leurs inspirations et aussi pour revaloriser la profession que l'Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) a lancé une étude nationale auprès des syndics. À défaut d'être pleinement scientifique dans sa représentativité, le questionnaire qui a recueilli plus de 1000 réponses donne une carte d'identité assez précise de la profession.

On note qu'il y a 62,7% de femmes pour une moyenne d'âge de 37 ans et 10 ans d'ancienneté. Au total, 60% des répondants ont un niveau d'études supérieur ou égal à bac+3. Quant à la féminisation du métier, elle ne concerne pas les postes à responsabilité: 65% des directeurs de copropriété sont des hommes et 59% des chefs d'entreprise de ce secteur alors que 92% des assistants et 63% des gestionnaires sont des femmes.

De façon très lucide, l'ANGC note que le chapitre de son enquête consacré à la rémunération «sera probablement le plus scruté». On en retient surtout un net écart de rémunération, plus sensible encore que dans d'autres professions, entre la province et la région parisienne. Ainsi, le salaire annuel médian d'un directeur de copropriété s'élève à 55.000 euros en Île-de-France (avec 24% situés entre 61.000 et 65.000 euros et 12% au-delà) contre 45.000 euros en région (et 18% de 51.000 à 55.000 euros et 10% au-delà de cette tranche).

Un gestionnaire de copropriété pourra quant à lui espérer un salaire médian de 35.000 euros en province et 46.000 euros en région parisienne. Et les assistants perçoivent 20 à 25.000 euros en région contre 30.000 euros en région parisienne quand les comptables sont payés entre 26.000 et 30.000 euros en région contre 10.000 euros de plus autour de Paris. Moins significatif, vu le nombre de répondants plus limité et la diversité des répondants, les chefs d'entreprise déclarent gagner autour de 40.000 euros en région et autour de 58.000 euros en région parisienne.

Le fléau des mails

À côté de ces éléments de rémunération, l'enquête laisse aussi percevoir que la vie de syndic n'est pas toujours rose. Le métier n'est clairement pas une vocation chez les jeunes étudiants avec une part importante de profils issus d'une reconversion professionnelle. Et une fois en activité, ils sont encore 42% à envisager d'en changer à plus ou moins long terme... Au final, ils s'accordent une note assez médiocre de 6,6/10 en matière de bonheur au travail (contre 7,72/10 chez les chefs d'entreprise).

Un manque d'épanouissement qui pourrait s'expliquer par une série de défauts de la profession. Les assemblées générales qui se tiennent en soirée apparaissent notamment comme un obstacle à l'équilibre vie professionnelle/vie privée et l'accumulation de mail leur apparaît comme un fléau. Ils sont 80,6% à estimer que la gestion de leur boîte à lettres électronique est une «charge psychologique permanente». Enfin, les journées semblent longues avec plus de la moitié des gestionnaires qui déclarent travailler plus de 46 heures par semaine.