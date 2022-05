Chaque copropriété a une dette de près de 8000 euros en France

Les copropriétés de plus de 10 lots affichent une dette totale de 2 milliards d’euros, avec un taux d’impayés moyen de 20%.

La flambée des prix de l’énergie pèse lourd dans les charges de copropriété . De quoi redouter une envolée des impayés . « Les copropriétés bénéficient actuellement du bouclier tarifaire qui permet d’éviter que les charges de copropriété s’envolent. Mais il prendra fin en juin 2023. Au-delà de cette date, il y a donc un risque de hausse des charges et donc des impayés. D’où l’urgence de faciliter les travaux de rénovation énergétique globale pour réduire la consommation énergétique », explique Sébastien Catté-Wagner, directeur du Programme initiative copropriétés à l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

En attendant, quelle est la situation actuelle des copropriétés? La France en compte entre 700.000 et 800.000, selon Filocom, un fichier géré par la Direction générale des finances publiques. Mais toutes ne sont pas immatriculées, comme l’impose la loi . Elles ne sont à ce jour, qu’un peu plus de 519.000 (soit au moins 65% de copropriétés conformes), à en croire le Registre national des copropriétés. Parmi elles, près de la moitié - un peu plus de 257.000 - est composée de plus de 10 lots.

C’est sur cet échantillon que le syndic Bellman s’est reposé pour faire le point sur les impayés des copropriétés des grandes villes. En France, la dette totale s’élève à 2 milliards d’euros. Ce qui représente un taux d’impayés de 20% (sur le montant total des charges courantes par copropriété). Ou, en euros, à un impayé de 7770 euros par copropriété. Mais cette moyenne cache des réalités bien différentes. Sur les 50 plus grandes villes passées au crible par Bellman, 41 affichent un impayé bien inférieur à 7770 euros (voir le graphique ci-dessous) .

Mais parmi les 9 restantes, 7 sont dans le rouge écarlate et font exploser la moyenne. C’est Saint-Denis (93) qui a la plus grosse dette: plus de 62.000 euros! Suivent Saint-Paul, à la Réunion (près de 22.000 euros) et Vitry-sur-Seine (94). À l’inverse, le meilleur élève - ou plutôt le moins mauvais - c’est à Tours (37) où l’on trouve la dette la plus faible (1355 euros). Sa voisine mancelle est l’autre - et la seule - ville qui enregistre un impayé inférieur à 2000 euros. « En France, 16% des copropriétés représentent, à elles seules, 2/3 des impayés , souligne Antonio Pinto, fondateur de Bellman. Ce sont surtout des immeubles construits avant 1974 et des petites ou moyennes copropriétés (moins de 50 lots). Enfin, les copropriétaires dont les charges sont les moins élevées sont ceux qui rencontrent le plus de difficulté à joindre les deux bouts ».

Et en pourcentage d’impayés? Les 5 plus mauvais élèves sont l’Outre-mer (42%, avec une copropriété sur 2 qui affiche un taux d’impayés supérieur à 20%), la Seine-Saint-Denis (31% et une copropriété sur 3 avec un taux d’impayés supérieur à 20%), la Corse (27,5% et une copropriété sur 4 avec un taux d’impayés supérieur à 20%), Paris (24% et une copropriété sur 4 avec un taux d’impayés supérieur à 20%) et les Bouches-du-Rhône (23% et une copropriété sur 4 avec un taux d’impayés supérieur à 20%). En plus d’abriter une grande concentration d’impayés, l’île de beauté comptabilise le plus grand retard de paiement: 14 mois. Suivent les Alpes-Maritimes (12 mois) et la Seine-Saint-Denis (6 mois). Des retards qui entraînent des ralentissements voire des arrêts notamment pour lancer des travaux.