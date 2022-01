Changer de banque quand on est professionnel, mission impossible ?

Changer de banque dans un cadre professionnel n'est pas aussi simple que pour un particulier ( Crédits: © SB Arts Media - stock.adobe.com)

Les chefs d'entreprise et travailleurs indépendants le savent : changer de banque lorsque l'on est professionnel est une démarche complexe, chronophage et risquée. Voici pourquoi.

Par MoneyVox

Une bonne entente et des solutions financières adaptées sont deux prérogatives essentielles dans la relation des professionnels avec leur banque. Comment réagir quand ces conditions ne sont pas remplies ? Pour les particuliers, le changement de banque est grandement facilité depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron sur la mobilité bancaire en 2017. Mais pour les entrepreneurs, l'affaire est beaucoup plus complexe…

Pourquoi changer de banque lorsque l'on est indépendant ?

Changer de banque quand on est un particulier, c'est simple. Depuis le 6 février 2017, il suffit de donner mandat à sa nouvelle banque, qui se charge de transférer toutes les opérations (virements, prélèvements…), voire même de clôturer l'ancien compte courant une fois les démarches effectuées. Malheureusement, cette loi, dite pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », ne s'applique qu'aux comptes « détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ». En d'autres termes, les professionnels sont exclus de ce processus de mobilité bancaire, quel que soit leur activité ou leur statut. Micro-entrepreneurs, professions libérales, TPE, PME, grandes entreprises, agriculteurs… aucune profession ne dispose des mêmes avantages que les particuliers.

Pourtant, les raisons de changer de banque lorsque l'on dirige une entreprise ne manquent pas. Une mésentente avec son conseiller, un manque d'accompagnement, le refus d'un dossier de crédit, des solutions inadaptées sont autant de motifs évoqués. Mais les tarifs pratiqués sont aussi à prendre en compte. Moins protégés que les particuliers, les professionnels ont des factures bien plus élevées. Il faut compter en moyenne 1 700 euros de frais bancaires par an quand on est à son compte selon les données de l'Observatoire du financement des entreprises (OFE). Une facture 10 fois plus élevée que pour un particulier !

Une démarche cauchemardesque pour les professionnels

Pour les professionnels comme pour les particuliers, l'intérêt de changer de banque et de faire jouer la concurrence est incontestable. Mais pour y parvenir, les autoentrepreneurs, indépendants et chefs d'entreprise doivent réaliser un véritable parcours du combattant. Virements, prélèvements, paiements… il leur faut répertorier chaque opération qui nécessite un changement et faire les démarches en conséquence. Charge à eux de contacter chaque client, chaque fournisseur, l'Urssaf ainsi que le centre des impôts pour leur transmettre leurs nouvelles coordonnées. Autant de taches chronophages qui empiètent sur le temps de travail effectif.

Qui plus est, une erreur n'est pas permise lorsque l'on est professionnel. D'abord pour des raisons d'image auprès des clients et des fournisseurs, mais aussi parce que les pénalités appliquées peuvent s'avérer très coûteuses. En plus des intérêts de retard pour certains prélèvements de l'Urssaf et des impôts, les entrepreneurs s'exposent à des frais d'impayés élevés de la part de leur banque en cas de rejet de prélèvement ou de chèque. En moyenne, il faut compter 19,30 euros par incident de paiement selon le rapport de l'OFE, ces frais n'étant pas plafonnés par la loi.

Vers davantage de solutions quand on est à son compte ?

Si la loi n'a pas fixé de cadre réglementaire pour le changement de banque des professionnels, certaines initiatives privées viennent petit à petit simplifier les choses. C'est par exemple le cas chez Qonto, une banque en ligne pour les pros qui répertorie toutes les opérations qui nécessitent une démarche et qui transmet cette liste à chacun de ses nouveaux clients. Du côté des banques traditionnelles, plusieurs établissements se distinguent aussi par leurs services innovants. C'est le cas de la Caisse d'Epargne et du CIC qui proposent de prendre en charge la réalisation des démarches pour changer de compte courant professionnel.