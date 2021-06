Ces villages où acheter une maison de campagne à 150.000 €

Des prix immobiliers autour de 1500 euros le m², des surfaces avoisinant les 100 m²: les maisons de campagne séduisent. Voici quelques exemples.

Avec le Covid-19, les maisons de campagne ont le vent en poupe. Entre résidences secondaires, semi-principales voire principales, ces demeures, qui ont longtemps été le parent pauvre de l'immobilier, sont de plus en plus recherchées. L'an dernier, près de 112.000 ventes ont été réalisées, selon une étude de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Un chiffre en hausse de près de 7%. Effet Covid oblige, les Français ont des envies d'espaces et de verdure pour télétravailler plusieurs jours par semaine ou se retrouver en famille ou entre amis le temps d'un week-end ou des vacances.

Meilleurs Agents a sélectionné 10 villages où vous pouvez acheter pour 150.000 euros, frais d'agence et de notaire inclus (voir l'intégralité du classement en cliquant sur ce lien) une maison de 80 à 120 m². Leur particularité? Ils font partie des plus beaux villages de France dont ils ont reçu le label. Ils respectent trois autres critères: les parts des résidences secondaires et des maisons sont supérieures à 20% et le pouvoir d'achat immobilier (la surface qu'on peut acheter avec un budget de 150.000 euros) pour une maison dépasse 75 m².

Pensez aux éventuels frais d'entretien!

Pour la première place, cap sur Estaing, petit village de 500 et quelques âmes, dans l'Aveyron. Pour 150.000 euros (tout compris), vous pourrez acquérir une maison de 121 m². Elle sera légèrement plus petite si vous optez pour les confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche: à Pradelles (Haute-Loire), à environ 2 heures de Lyon, une maison de campagne de 113 m² vous y attend.

Les environs de Toulouse ont décidément la cote car deux villages, à une centaine de kilomètres de la Ville rose, décrochent les 3e et 4e positions. Il s'agit de Montréal dans le Gers et de Monflanquin dans le Lot-et-Garonne où vous pouvez espérer vous offrir des maisons d'une petite centaine de m² (respectivement 110 et 102 m²).

La Normandie et les environs de la Bretagne, très prisés par les Français lors des confinements, sont aussi à l'honneur. Le Bec-Hellouin, commune de l'Eure (27), connue pour son abbaye bénédictine, peut séduire des Parisiens en mal d'évasion puisqu'ils peuvent s'acheter une maison de 85 m² pour 150.000 euros, à deux heures de la capitale.

Pour les adeptes des bords de la Loire, direction Montsoreau ou encore Vouvant (85). Une maison de 85 m² avec un terrain de 834 m² s'est récemment vendue 128.000 euros, en fin d'année dernière. Soit à peine plus de 1500 euros pour cette petite ville fortifiée de Vendée encore conservée. «Acheter une maison de campagne est un rêve accessible. Cependant, pour éviter toutes mauvaises surprises, il faut bien anticiper les dépenses annuelles comme la taxe foncière, la taxe d'habitation (pour ceux qui la paient encore) et prévoir une réserve d'argent dédiée aux frais d'entretien», conseille Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.