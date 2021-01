Ces nouveaux services bancaires qui vont vous faciliter la vie en 2021

Payer ou épargner plus facilement et plus rapidement : c'est l'ambition que poursuivent les acteurs du monde bancaire (Crédit photo: © Prostock-studio - stock.adobe.com)

Cette nouvelle année va être marquée par le développement de nouveaux services bancaires. Objectif : simplifier le quotidien des Français.

Par MoneyVox,

Payer ou épargner plus facilement et plus rapidement : c'est l'ambition que poursuivent les acteurs du monde bancaire. Banques traditionnelles, banques en ligne, néobanques et fintechs ont à cœur de proposer les dernières innovations à leurs clients. Pour cela, elles s'appuient sur les évolutions de la réglementation et des nouvelles technologies. Quelles sont les nouveautés prévues en 2021 ?

Le virement instantané s'invite partout

En 2020, les clients de nombreuses enseignes ont pu découvrir le virement instantané. Le principe ? Envoyer de l'argent à un bénéficiaire en seulement quelques secondes, là où les délais sont de 2 à 3 jours pour un virement traditionnel SEPA. Cependant, en fonction des établissements, ce service peut être plafonné à un certain montant et être gratuit ou payant.

Rembourser un ami, envoyer de l'argent à un proche, faire des achats d'objets d'occasion... dans la pratique, le virement instantané facilite déjà un grand nombre de transactions. Et c'est loin d'être fini ! Pour cette année 2021, les banques projettent d'étendre ce moyen de paiement à d'autres usages et permettre de faire des achats sur internet au lieu de régler avec sa carte bancaire. Avantage : il est possible de payer des montants importants sans risquer d'atteindre le plafond de paiement de sa carte bancaire. Et ce avec la promesse d'un haut niveau de sécurité. Mais ce n'est pas tout. A compter, probablement, de 2022, il sera possible de payer aussi dans les magasins physiques grâce au virement instantané. Une évolution rendue possible par la création d'une alternative aux réseaux de paiement américains Visa et Mastercard mise en place par des banques européennes.

Le paiement sans contact pour les plus jeunes

Les comptes bancaires pour enfants, à partir de 12 ans, se multiplient. C'est Boursorama Banque qui a lancé la mode avec l'offre Kador. Cerise sur le gâteau : les cartes commercialisées permettent de payer sans contact, et donc d'éviter la manipulation d'argent liquide, source de risque de contamination en ce temps de pandémie.

Votre enfant a moins de 12 ans ? Avant cet âge, il n'est pas possible de leur offrir une carte bancaire. Cependant, une alternative existe : le porte-monnaie sans contact. Présenté sous la forme d'un petit animal, l'outil développé par Money Walkie séduit enfants et parents, tout en permettant de payer de petites sommes dans les commerces.

Epargner sans se priver

Entre dépenses imprévues et achats coups de cœur, mettre de l'argent de côté est parfois difficile. Et les banques le savent ! Pour aider leurs clients à anticiper leur avenir, la méthode de l'arrondi s'est démocratisée. Le principe ? Les achats sont arrondis à l'euro supérieur (ou à la dizaine d'euros supérieure) et la différence est mise de côté. Bien connue, cette méthode a fait l'objet d'améliorations grâce à l'arrivée de plusieurs fintechs. Il est, par exemple, possible désormais d'épargner sans effort et de placer ensuite simplement l'argent accumulé sur un compte rémunéré, un contrat d'assurance vie ou encore en bourse sur des fonds socialement responsables.