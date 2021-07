Carte bancaire : 7 réflexes à avoir avant de partir en vacances

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les confinements successifs depuis plus d'un an et les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 ont incité les Français à rester en France ou en Europe à l'été 2020. Le vaccin et la généralisation des pass sanitaires devrait permettre d'élargir un peu son horizon à l'été 2021. Si certains privilégient encore les vacances en France, d'autres privés de séjours à l'étranger depuis bien longtemps profiteront des grandes vacances pour partir. Quelle que soit votre situation, découvrez dans cet article les 7 règles à suivre avec sa carte bancaire lorsque l'on part en vacances, en France ou à l'étranger.

Vérifier la validité de sa carte

D'abord, la première des choses à faire, c'est de vérifier que votre carte bancaire sera encore bien valide au moment de vos vacances. Si la date d'expiration coïncide avec votre voyage, il vous faudra demander son renouvellement anticipé. Attention, pensez à faire la vérification suffisamment en amont car il peut y avoir un certain délai avant l'obtention de votre nouvelle carte. Sachez aussi que cette opération peut vous être facturée (aux alentours de 10€).

Prévenir sa banque de son départ

Dans un second temps, vous devrez aussi prévenir votre banque de votre départ si vous comptez voyager à l'étranger, en précisant le pays concerné. Alerter sa banque de son voyage comporte de nombreux atouts. D'abord, vous évitez le risque de blocage de votre carte pendant votre séjour pour cause de retraits injustifiés depuis l'étranger. Ensuite, votre banque pourra aussi réagir plus rapidement en cas d'utilisations frauduleuses de votre carte de paiement. Enfin, votre banque pourra vous communiquer des informations utiles selon votre destination de voyage et notamment si votre carte bancaire est bien acceptée dans le pays dans lequel vous allez passer vos vacances, quels sont les tarifs liés à l'utilisation de votre carte dans le pays visité, quelles sont les garanties d'assurance et d'assistance de votre carte.

Changer les plafonds de paiement et retraits si besoin

Avant de partir pensez aussi à vérifier que les plafonds en termes de paiements et de retraits seront suffisants pour couvrir toutes les dépenses sur place, que vous soyez en France ou à l'étranger. Si vous dépensez beaucoup plus en vacances en multipliant les sorties au restaurant, les petits verres en terrasse, les visites de musée et les virées shopping, il se peut que vos plafonds en soient pas appropriés. N'hésitez donc pas à les changer temporairement. L'opération peut s'effectuer au guichet ou par téléphone avec votre conseiller si votre banque ne vous permet pas de définir vous-mêmes vos plafonds depuis votre application mobile.

Notez toutes les informations utiles

Avant de partir, quelle que soit la destination de votre séjour, nous vous recommandons de noter le numéro de téléphone qui vous permet de faire opposition, ainsi que le numéro d'appel des services d'assistance. Mieux vaut les conserver au format papier et/ou se les envoyer par mail au cas où vous vous feriez voler votre carte et votre smartphone.

Prendre connaissance des assurances liées à la carte

Votre carte bancaire vous permet de disposer de nombreuses assurances qui peuvent s'avérer très utiles lors des vacances comme par exemple rapatriement médical, assistance juridique, accompagnement d'un enfant en cas d'hospitalisation, frais de déplacement d'un proche en cas d'hospitalisation, voire même des garanties perte/vol de bagages, annulation/interruption de voyage, etc. Pensez à regarder de quelles garanties vous disposez grâce à votre carte. Cela pourra vous éviter de débourser des sous inutilement alors que vous êtes couverts. De manière générale, plus la carte est haut de gamme (Gold / Premium, ou World Elite/Infinite) plus vous êtes couverts et les garanties nombreuses.

Jeter un œil sur les frais

Avant de partir à l'étranger hors de l'Union Européenne, vous feriez bien aussi de jeter un œil à la tarification en vigueur pour les paiements et retraits hors zone Euro. Vous pourriez ainsi choisir de privilégier le paiement ou les retraits si l'une de ces deux opérations est moins onéreuse que l'autre. Il sera aussi souvent judicieux d'éviter de multiplier les petits montants qui entraînent une accumulation des commissions.

Si le prix des paiements et retraits à l'étranger est vraiment élevé, peut-être pouvez-vous ouvrir un compte dans une banque en ligne qui ne facture pas de frais (ou des frais moins élevés) ou dans une néobanque qui permet de payer directement en devises.

Respecter quelques règles simples en matière de sécurité

Enfin, pour utiliser sa carte bancaire en toute sécurité pendant ses vacances, nous vous rappelons quelques règles simples à suivre. D'abord, lorsque vous donnez votre carte, ne la quittez jamais des yeux, que ce soit dans un restaurant, un bar, un hôtel, une boutique, le paiement doit avoir lieu devant vous.

Vérifiez toujours l'exactitude du montant avant de faire votre code ou, en cas de paiement avec un « fer à repasser », que le montant est non seulement exact mais aussi qu'il est bien placé dans la case figurant sur la facturette à signer afin que l'on ne puisse pas rajouter ensuite de zéro au montant que vous payez.