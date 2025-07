Assurance : quelles indemnisations pour les victimes des incendies du sud de la France ?

L’assurance habitation couvre non seulement le bien immobilier, mais aussi les objets qu’il contient. Illustration. (Pxhere)

Après les violents incendies qui ont récemment touché les secteurs de Narbonne (Aude) et Marseille (Bouches-du-Rhône), de nombreux sinistrés vont devoir se tourner vers leurs assurances. Face aux dégâts matériels, beaucoup espèrent être pris en charge et remboursés. Cela devrait être le cas, à condition d’avoir pris le bon contrat, de l’avoir régulièrement mis à jour et d’avoir respecté les étapes pour déclarer son sinistre, comme l’explique RMC Conso , jeudi 10 juillet 2025.

Un sinistre généralement couvert

Il faut savoir que la plupart des assurances couvrent les incendies. C’est le cas notamment des assurances multirisques habitation et des assurances auto tous risques. Pour savoir si l’on est effectivement couvert face à ce type de sinistres, le mieux reste encore de vérifier son contrat. Cette procédure permet aussi d’examiner dans le détail le niveau de protection offert.

À ce sujet, l’assurance habitation couvre non seulement le bien immobilier, mais aussi les objets qu’il contient. Pour en bénéficier, il faut néanmoins avoir déclaré ces objets au préalable. D’où l’importance de mettre souvent à jour son contrat avec de nouveaux objets de valeur à assurer. Cependant, tous les contrats ne proposent pas la prise en charge d’un hébergement d’urgence. La durée peut également varier.

Des délais à respecter

Dans tous les cas, il faut rapidement déclarer son sinistre à son assurance. Les assurés ont généralement un délai de cinq jours. Il faut notamment prendre en note les dégâts et joindre des photos à la déclaration, ainsi que les factures des biens les plus précieux détruits, si elles n’ont pas brûlé. Pour faire sa déclaration, il est conseillé de passer par l’application de l’assureur, les standards téléphoniques étant habituellement saturés après une catastrophe naturelle d’ampleur.

À partir de là, la plupart des assureurs proposent une indemnisation sous une trentaine de jours. Les incendies et autres catastrophes naturelles, de plus en plus fréquents, ont un impact significatif sur les assurances. Leur augmentation est à l’origine de la hausse de 8 à 12 % des primes d’assurance en 2025. À noter que des comparateurs sont disponibles pour voir les différents niveaux de couverture proposés et mettre les prix en parallèle.