CAF : En 2021, le montant des fraudes s'est élevé à 309 millions d'euros

Le montant des fraudes à la CAF s'est élevé à 309 millions d'euros en 2021 (illustration). (Bru-nO / PIxabay)

En 2021, 43 208 cas de fraudes ont été décelés par les caisses d'allocations familiales, pour un montant moyen de 7 162 euros par fraudeur. Des chiffres qui, bien qu'en hausse de 32 % depuis sept ans, restent infimes par rapport au nombre de bénéficiaires : 16,6 millions de personnes pour 95,5 milliards d'euros versés.

D'après un dernier bilan réalisé par les caisses d'allocations familiales, 43 208 cas de fraudes ont été repérés en 2021, pour un montant moyen de 7 162 euros par fraudeur. Soit un peu plus de 309 millions d'euros volés à l'État par divers moyens, rapporte RTL . La création d'une fausse société, l'usurpation de cartes vitales, l'absence de mise à jour des données ou encore le fait de toucher le revenu de solidarité active (RSA) tout en travaillant en sont quelques exemples.

Ces chiffres restent cependant dérisoires comparés au montant des prestations versées. En 2021, 16,6 millions de Français ont ainsi bénéficié de 95,5 milliards d'euros au total. Autrement dit, les fraudes représentaient l'an passé 32 centimes d'euros détournés sur 100 euros versés par l'État, explique RTL .

Le RSA, allocation la plus fraudée

Les fraudes à la CAF ont augmenté de 32 % en sept ans. D'après le bilan, l'allocation sociale la plus fraudée est le RSA. Ce dernier représente plus de la moitié des cas de fraudes et près de 60 % des 309 millions d'euros détournés en 2021. Viennent ensuite la prime d'activité (20,8 % des fraudes) et les aides au logement (14,5 %).

En 2020, les contrôles avaient diminué en raison du contexte sanitaire, la priorité étant d'assurer le versement des prestations. L'année dernière, les vérifications ont été réamorcées : 35,6 millions de contrôles ont été opérés, ce qui explique en partie une augmentation des chiffres.