Boursorama démocratise le virement international

Parce qu'on sait que même au bout du monde, vos proches peuvent avoir besoin d'argent rapidement, on a entièrement automatisé le traitement de ce type de virement, ce qui permet de réduire les délais. (crédit : Boursorama)

Pas simple et souvent coûteux de faire un virement en devises vers l'étranger. Chez Boursorama, on s'est dit qu'il était temps que ça change. L'émission d'un virement international devient gratuite dans 32 devises (1) . Tous les détails de cette nouvelle offre.

Votre fille est actuellement étudiante à Montréal, au Canada, une grande fierté mais aussi un casse-tête logistique et financier pour s'assurer qu'elle ne manque de rien et pourra se consacrer pleinement à son année universitaire à l'étranger.

Que ce soit pour un membre de sa famille, un client, un propriétaire etc… il existe de nombreuses raisons qui amènent à effectuer un virement vers l'étranger.

C'est au vu de ces différentes situations que Boursorama a décidé de démocratiser le virement en devises à l'international.

Simple, rapide, gratuit (1) : les qualités du virement international façon Boursorama

La simplicité d'abord. Le parcours d'émission de virement a été simplifié et est disponible dans une version 100% mobile. Les informations à renseigner sont adaptées à la destination et à votre situation. Le taux de change est affiché dès le début du parcours et garanti jusqu'à la validation et l'exécution de l'opération. Comme ça, pas de mauvaise surprise au moment du virement.

La rapidité ensuite. Parce qu'on sait que même au bout du monde, vos proches peuvent avoir besoin d'argent rapidement, on a entièrement automatisé le traitement de ce type de virement, ce qui permet de réduire les délais. Bien sûr, vous pouvez consulter le suivi détaillé de votre virement en ligne depuis votre Espace Client.

La gratuité enfin. L'émission d'un virement international est désormais gratuite dans 32 devises (2) parmi lesquelles les plus courantes : le dollar américain, la livre sterling etc. De plus, l'option OUR est maintenant appliquée gratuitement à l'ensemble des virements émis. Cette option garantit que le montant envoyé sera reçu sans frais supplémentaires à la charge du bénéficiaire.

Qu'en est il des virements en euros ?

Les virements en euros restent possibles partout dans le monde avec, pour les virements hors zone SEPA (3), des frais d'émissions désormais plafonnés à 20 euros. Les détenteurs de l'offre METAL sont toujours exonérés de ces frais.

Chez Boursorama, on a décidé d'être solidaires avec l'Ukraine en ne prélevant aucuns frais sur les virements en euros émis vers ce pays.

Bref, envoyer de l'argent à un proche qu'il soit au bout de la rue ou au bout du monde n'a jamais été aussi simple et aussi peu cher grâce à Boursorama. A vous de jouer !

(1) Hors marge sur taux de change

(2) Liste des devises disponibles sur http://bour.so/devises

(3) SEPA pour Single Euro Payments Area, espace de paiement européen en euro