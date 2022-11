Black Friday : les clients devraient faire de bonnes affaires cette année

Les distributeurs consentiront des remises importantes, sur une sélection de produits plus vastes.

Le Black Friday n'est prévu que le 25 novembre, mais les promotions siglées s'affichent déjà abondamment dans les rues et dans les boîtes mail. Les promotions devraient être au rendez-vous cette année, et les consommateurs d'humeur à y céder. En effet, 78% des consommateurs interrogés par Bonial pensent profiter du Black Friday pour faire leurs achats de Noël à prix cassé. Ils iront en premier lieu faire leur shopping chez Amazon, Fnac Darty, Cdiscount ou Leclerc.

Les difficultés logistiques et les pénuries, qui avaient limité les stocks de produits disponibles l'année dernière, ne sont plus le sujet du moment. Les distributeurs disposent d'autant plus de stocks que les ventes, depuis le début de l'année, ont connu dans certains secteurs une décélération. C'était le cas en octobre dans l'habillement ou l'équipement de la maison. Les ventes sur internet de biens techniques et technologiques, qui sont les stars du Black Friday, sont même en baisse de 14,7% sur un an, relève l'institut GFK.

« Les distributeurs appréhendent les mois qui viennent. Ils anticipent une baisse de la consommation et essaieront donc de dynamiser les ventes de cette fin d'année. C'est propice à un bon Black Friday », estime Emmanuel Le Roch, le délégué général de Procos, une fédération d'enseignes non alimentaires.

Chez Carrefour, qui réitérera lundi le live shopping lancé l'année dernière, les remises atteindront 60% sur le petit électroménager ou les télévisions. Des promotions supplémentaires seront réservées cette semaine aux porteurs de la carte de fidélité. Fnac Darty appliquera aussi « des remises importantes. On l'a toujours fait mais on le fera un peu plus cette année, notamment sur les ordinateurs et les téléviseurs, Coupe du monde de football oblige », explique Julien Peyrafitte, le directeur commercial de l'enseigne.

Plus de produits d'entrée de gamme

Les distributeurs adaptent leur offre au contexte inflationniste. La sélection de produits en promotion sera souvent plus large que les années précédentes. « D'habitude, nous proposons plutôt des produits de grande marque avec de gros rabais à cette période , explique Olivier Garcia, directeur e-commerce non alimentaire chez Carrefour. Cette année, des produits entrée de gamme ont été ajoutés, comme cette machine à café avec broyeur intégré à 279 euros, quand celle que nous proposions l'année dernière était à 450 euros après remise ».

Le distributeur proposera aussi des jouets en promotion, ce qu'il ne fait habituellement pas avant décembre. « Cette année est plus promotionnelle que les années précédentes , constate aussi Philippe Gueydon, le patron de King Jouet. 60% de nos ventes se font en promotion, contre 50% d'ordinaire ». Le distributeur proposera à partir de lundi 50% de remise sur un nombre limité de jouets, comme des Lego et des Playmobil. Le prêt-à-porter, les jouets et l'électroménager sont les principaux produits que les consommateurs achèteront en promotion la semaine prochaine.