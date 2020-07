Banques : Plus de 2 100 distributeurs de billets ont été retirés en France, en 2019

Le paiement en ligne, les recours à des formules par abonnement et bien sûr les règlements par carte sont également privilégiés depuis la crise du coronavirus. (PIXABAY / MOERSCHY)

Il y a de moins en moins de distributeurs automatiques de billets (DAB) en France. Il n'en reste actuellement qu'un peu plus de 50 000 en France métropolitaine, selon un rapport de la Banque de France publié jeudi 30 juillet et repéré par BFMTV. Plus de 2 100 DAB ont été supprimés en 2019, ce qui représente une baisse de près de 4 % sur le territoire.

Des changements de mode de consommation

Cette baisse est plus forte que celles pointées les années précédentes. Entre 2015 et 2018, la chute du nombre de DAB atteignait en moyenne 1,8 % par an. La Banque de France justifie cette diminution par « l'érosion de l'usage des espèces dans les transactions, sous l'effet des changements des modes de consommation et de paiement ». En effet, entre 2012 et 2019, les paiements en espèces ont diminué de 13,2 %, souligne le rapport.

Le paiement en ligne, les recours à des formules par abonnement et bien sûr les règlements par carte ont été privilégiés depuis l'épidémie de Covid-19. Le plafonnement du paiement sans contact est d'ailleurs passé de 30 à 50 euros depuis le déconfinement. Même sans ce coup de pouce, durant les dix dernières années, les règlements par carte ont augmenté de 67 %.

Leur achat et leur entretien ont un coût conséquent

Une autre raison qui explique la disparition des DAB est le coût. L'achat d'un de ces appareils pour une banque est estimé entre 35 000 et 50 000 euros. Son entretien et l'alimentation en billets atteignent 15 000 euros. De plus, en raison de la concurrence des banques en ligne, les banques traditionnelles ferment certaines de leurs agences sans laisser de distributeur.

Toutefois, leur disparition s'observe dans les zones les plus peuplées, selon la Banque de France. « Le nombre de communes équipées d'au moins un distributeur de billets ne diminue que de 0,2 % sur un an », précise l'institution.