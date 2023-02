Banque : 5 bonnes résolutions à prendre pour 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Reprendre en main ses finances fait partie des bonnes résolutions traditionnelles prises en début d'année avec la reprise du sport et le souhait de lire davantage. Mais en 2023, cela pourrait bien devenir la résolution la plus importante pour limiter l'impact de la hausse des prix sur vos finances. Découvrez dans cet article 5 bonnes résolutions concernant votre banque à prendre pour vos finances .

Choisir une banque sans frais

L'offre bancaire a explosé ces vingt dernières années avec l'émergence des banques en ligne au début des années 2000 puis des néo-banques à la fin des années 2010. Et, contrairement aux banques traditionnelles, la grille tarifaire s'avère souvent intéressante . Certaines banques en ligne vont même jusqu'à proposer des offres sans frais avec carte gratuite (avec nombre d'opérations minimum chaque mois ou un salaire minimum), pas de frais de tenue de compte, pas de frais sur les paiements et retraits à l'étranger, etc. Il est donc possible d'opter pour une banque sans frais ou avec des frais très peu élevés. Et les banques en ligne n'ont rien à envier aux banques traditionnelles en ce qui concerne l'offre de produits (placements, prêts, etc.) et services. Attention tout de même en ce qui concerne les néo-banques, l'offre de produits et services sera elle généralement plus limitée.

Fermer ses comptes secondaires qui coûtent de l'argent

Vous êtes multi-bancarisés ? Peut-être est-il temps de fermer un ou plusieurs comptes ? Surtout ceux qui vous coûtent de l'argent avec des frais de tenue de compte, frais pour compte inactif, etc. Il est souvent préférable de n'avoir qu'un ou deux comptes. En effet, il est parfois difficile de se contenter d'une seule banque. On peut par exemple en choisir une pour son offre de produits (assurance-vie hyper attractive, frais de courtage réduits sur le compte-titres par exemple) et être client d'une autre chez qui on a souscrit son contrat immobilier. Mais attention à ne pas non plus multiplier les comptes, ce qui revient souvent à multiplier les frais.

Limiter ses dépôts à vue

Il est également urgent en ce début d'année 2023 de ne plus conserver sur son compte courant que les sommes destinées à être dépensées au cours du mois. Tout le reste doit impérativement être placé pour financer tous vos projets, même vos projets court-terme. Pour cela, privilégiez les placements de l'épargne réglementée comme le livret A dont le taux d'intérêt sera à 3 % à partir du 1er février 2023. Certes, la rémunération est bien inférieure à l'inflation, mais au moins il s'agit d'un support rémunéré alors que le compte courant lui ne rapporte strictement rien.

Se servir de son appli pour mieux suivre ses dépenses, se créer un budget et davantage épargner

La quasi-totalité des banques fournissent à leurs clients une appli permettant de consulter ses relevés mais aussi de catégoriser ses dépenses, de mettre en place des virements automatiques vers des supports d'épargne. Profitez-en ! Il conviendra d'identifier vos dépenses et de les catégoriser afin de vous créer un budget et de définir quel montant allouer à chaque poste de dépenses, y compris l'épargne. En effet, il est crucial de prévoir dès la mise en place du budget combien il est possible de mettre de côté chaque mois. Et il faudra ensuite s'y tenir !

Investir son épargne

Pour vous constituer une épargne de précaution et valoriser un capital dans la durée sans même avoir à y penser, vous pourrez mettre en place des virements automatiques vers différents supports d'épargne et d'investissement.

Pour abriter votre fonds d'urgence et financer vos projets court-terme, il est recommandé de placer votre argent sur un placement à capital garanti comme le livret A par exemple. Pour financer vos projets de long-terme, selon votre profil de risque, vous pourrez opter pour une assurance-vie et/ou un PEA et/ou un compte-titres. Il est en effet primordial d'investir sur les marchés financiers pour ses projets de long terme comme le financement de la retraite par exemple, les actions représentant la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Il est temps en 2023 de se lancer en Bourse si vous ne l'avez pas encore fait, et de commencer à investir régulièrement de petites sommes sur les marchés, le plus sûr moyen de voir son capital grossir dans la durée.