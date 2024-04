Assurance-vie luxembourgeoise: un placement lucratif pour 2024?

L’assurance-vie luxembourgeoise est un placement lucratif et sécurisé pour les hauts patrimoines. Elle offre un large éventail de supports d’investissement.

Sommaire:

L’assurance-vie luxembourgeoise: un placement sécurisé

L’assurance-vie luxembourgeoise: un placement sécurisé

L’assurance-vie luxembourgeoise est un placement souscrit auprès d’un assureur basé dans le Grand-Duché. Ce contrat haut de gamme est régi par la réglementation en vigueur dans cet État. À ce titre, les souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie bénéficient d’un ensemble de dispositifs permettant de sécuriser leur épargne:

- Le «super privilège»: en cas de faillite ou de défaillance de l’assureur, les souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie récupèrent leurs avoirs en priorité, avant l’État,

- Le Fonds de garantie des assurances garantit les dépôts des épargnants sans limite (contre 70.000 euros par personne et par assurance en France),

- Le «triangle de sécurité» distingue les actifs de la compagnie d’assurances, des avoirs des souscripteurs,

- Le Luxembourg n’applique pas la loi Sapin 2. En France, ce texte autorise la suspension temporaire des demandes de retrait effectuées par les souscripteurs d’assurance-vie, en cas de crise systémique.

Contrats luxembourgeois: l’éventail des supports d’investissement possibles est élargi

L’un des principaux atouts de l’assurance-vie luxembourgeoise réside dans sa souplesse d’investissement. L’enveloppe peut recueillir une grande variété d’ actifs : actions cotées ou non cotées, titres vifs, ETF (Exchange Traded Fund), obligations, fonds structurés… Les possibilités surpassent largement celles des assureurs français. De plus, vous pouvez faire référencer des fonds spécifiques, ou «fonds dédiés», pour obtenir une allocation d’actifs sur-mesure. La constitution de portefeuilles personnalisés et adaptés au marché mondial est une des forces de l’assurance-vie luxembourgeoise. À ce titre, elle est un placement lucratif pour les patrimoines importants. L’intégration de supports variés et qualitatifs, comme la dette privée ou le private equity , permet de maximiser les rendements possibles.

Par ailleurs, l’assurance-vie luxembourgeoise se distingue de son homologue française par sa gestion multidevises. En plus de l’euro, le contrat luxembourgeois donne accès au dollar, au franc suisse ou à la livre sterling. L’investisseur peut diversifier son enveloppe d’épargne, en répartissant le capital sur des supports, marchés et secteurs différents. Cela permet de diluer le risque, tout en permettant un meilleur rendement.

La fiscalité applicable à l’assurance-vie luxembourgeoise est celle du pays de résidence

En matière d’assurance-vie, le Luxembourg n’applique pas de fiscalité particulière aux non-résidents. On parle de transparence et de neutralité fiscale. Ainsi, la fiscalité applicable au contrat dépend des lois en vigueur dans le pays de résidence du souscripteur. Si vous êtes expatrié dans un pays ayant une fiscalité plus avantageuse que la France, ce produit peut être très attractif. Cependant, si vous résidez en France, l’assurance-vie luxembourgeoise est soumise à la même imposition qu’un produit français. Cela vaut pour la fiscalité applicable en cas de rachat et pour celle applicable lors de votre transmission.

Assurance-vie dans un autre pays: une gestion complexe pouvant entraîner des frais

L’assurance-vie luxembourgeoise s’adresse aux patrimoines conséquents. Le ticket d’entrée se situe en moyenne autour de 250.000 euros. En outre, la gamme de fonds à laquelle vous avez accès dépend des sommes placées. Il faut souvent apporter au moins 200.000 euros pour pouvoir profiter d’un contrat personnalisé et de fonds «dédiés». Avec un placement moins conséquent, vous accédez à un éventail restreint.

Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois sont des produits rendus complexes par leur structure et les multiples options possibles. Ils nécessitent l’accompagnement d’un conseiller financier. Si les assureurs luxembourgeois sont parfois sans frais d’entrée (à la souscription) ou de versement, les frais de gestion peuvent s’avérer élevés. Ils sont généralement proportionnels au montant de l’encours. Ces frais pèsent sur le coût global de l’investissement. Il vous faut donc faire preuve de vigilance pour surveiller la rentabilité du placement.