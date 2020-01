Assurance vie en ligne : avantages et points d'attention (Crédit photo: 123RF)

Les contrats d'assurance vie en ligne se sont démocratisés petit à petit en quelques années. Ils représentent aujourd'hui 9% des nouvelles souscriptions. Quels sont les avantages et les points d'attention de ces contrats ?

Les points forts des contrats d'assurance vie en ligne

Moins de frais

Les plateformes d'assurance vie en ligne ont des structures de coûts plus légères que celles des bancassureurs traditionnels car, par exemple, elles ne possèdent pas d'agence et pas de réseau de distribution physique. Cela se répercute sur les frais des contrats d'assurance vie qui sont moins importants que chez les acteurs traditionnels.

Ainsi, les plateformes ou courtiers en ligne ne prennent pas en principe de frais d'entrée, alors qu'ils sont souvent compris entre 2% et 5% chez les bancassureurs. Les frais de gestion (pris annuellement) sont également moins élevés, de l'ordre de 0,6% à 0,8% de l'épargne, contre 0,7% à plus de 1% pour les intermédiaires classiques. Les frais d'arbitrage sont souvent gratuits sur les contrats en ligne, alors qu'ils peuvent coûter entre 0,5% à plus de 1% sur les contrats des bancasseurs.

Avec des frais moins élevés, la performance nette des contrats d'assurance vie en ligne s'en trouve améliorée.

Par ailleurs, pour attirer des clients, les acteurs en ligne proposent régulièrement des offres de bienvenue et versent une prime pour toute ouverture d'un premier contrat.

Un large choix de supports d'investissement

OPCVM, SCPI, ETF, fonds euros classiques, immobiliers ou diversifiés ... afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de clients, les contrats en ligne offrent en général une palette très étoffée de supports d'investissement.

Et pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'expertise de professionnels, de nombreuses assurances vies en ligne permettent à leurs clients de déléguer la gestion de leur épargne à une société de gestion d'actifs via un service de gestion pilotée ou une gestion sous mandat.

Autonomie et gain de temps

Souscription, versement, arbitrage, rachat ... les clients des plateformes peuvent effectuer eux-mêmes en toute autonomie de nombreux actes en ligne, à tout moment, sans avoir besoin de recourir à un conseiller. C'est un gain temps et de souplesse certain.

L'assurance vie en ligne est aussi sûre que les autres

Les courtiers en ligne ne sont que les distributeurs des contrats qu'ils proposent. Les contrats en ligne sont assurés par les compagnies d'assurance vie classiques et l'épargne investie sur ces contrats est déposée chez l'assureur vie.

Assurance vie en ligne : les points d'attention

Aujourd'hui, les plateformes en ligne proposent des dispositifs pour accompagner leurs clients. Ceux-ci peuvent accéder à des simulateurs, à des outils pédagogiques pour les aider dans leur prise de décision et peuvent parfois joindre des conseillers patrimoniaux par chat, e-mail ou téléphone. Néanmoins, cela ne remplace pas un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine qui prendra le temps de faire un diagnostic détaillé de la situation du client et lui délivrera un conseil et un suivi personnalisés. Ce point mérite réflexion, notamment pour les investisseurs qui n'ont pas les connaissances fiscales et financières nécessaires.