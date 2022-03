Assurance-vie : comment optimiser ses retraits ?

(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

Les Français restent très attachés à l'assurance-vie pour le financement de leurs projets de moyen-long terme. Contrairement au PEA par exemple, les rachats effectués sur le contrat n'engendrent pas la fermeture de l'enveloppe, quel que soit le moment où ils sont effectués. Pour cette raison, il est fréquent que des particuliers récupèrent une partie de leurs encours pour financer un projet. Découvrez dans cet article comment optimiser ses retraits sur son contrat d'assurance-vie.

Choisissez le contrat le moins performant

D'abord, si vous possédez plusieurs contrats d' assurance-vie , il conviendra de piocher dans le contrat le moins performant, soit parce que le fonds euros délivre un rendement inférieur à un autre fonds euros détenu, soit parce que votre choix d'UC est moins performant que celui réalisé sur un autre contrat.

Allégez en priorité le fonds euros

Le fonds en euros affiche des performances anémiques et le taux de ce support ne fait que baisser depuis de nombreuses années. En effet, le rendement moyen du fonds en euros devrait osciller pour l'année 2021 aux alentours de 1,1 % contre 1,3 % en 2020 et 1,4 % en 2019.

Le rendement du fonds euros est donc bien plus faible que les gains que vous pouvez espérer tirer de vos unités de compte si elles sont investies sur le marché actions ou en SCPI par exemple. Toutefois, les plus averses au risque qui anticipent une correction ou une augmentation de la volatilité pourront à desseins procéder à des rachats sur les UC plutôt que le fonds euros.

Prenez en compte les avantages fiscaux

Mais ce n'est pas tout. Il vous faudra aussi tenir compte de l'antériorité du contrat et préférer un contrat ouvert depuis plus de 8 ans, ce qui vous permettra de bénéficier d' avantages fiscaux non négligeables . En effet, vous pourrez alors bénéficier d'une imposition réduite sur les gains : 7,5 % de prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) + 17,2 % de cotisations sociales, soit un total de 24,7 %. Rappelons que les gains sur les rachats pour les contrats de moins de 8 ans sont imposés eux au prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30 %, qui regroupe impôt et cotisations sociales.

Rappelons que pour bénéficier de la fiscalité allégée à 24,7 %, le total des encours sur tous vos contrats confondus ne doit pas excéder les 150 000 euros (300 000 euros pour un couple).

Retirez seulement ce dont vous avez besoin

Enfin, inutile de retirer plus que ce que dont vous avez besoin . Vous aurez davantage intérêt à rester investi qu'à placer vos rachats sur des placements bancaires à capital garanti qui rapportent très peu et affichent même un rendement négatif si l'on prend en compte l'inflation. De plus, si votre contrat a plus de 8 ans d'ancienneté, vous bénéficiez d'un abattement sur vos gains retirés de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple. En vous contentant de retirer une somme inférieure à ses plafonds (si cela est possible), vous éviterez d'être imposé sur vos gains.