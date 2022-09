Assurance moto : les primes grimpent en flèche, le détail par région

Assurer sa moto coûte en moyenne 503 euros par an en France. Illustration. (Cristels / Pixabay)

Assurer sa moto coûte en moyenne 503 euros par an en France, soit une augmentation de 5,7 % sur un an. Les primes peuvent varier de plusieurs centaines d'euros d'une région à l'autre. Les jeunes pilotes, âgés de moins de 25 ans, paient également en moyenne 300 euros de plus que les autres.

Le secteur de l’assurance moto n'échappe pas à l'inflation. Les primes ont ainsi augmenté en moyenne de 5,7 % sur un an pour atteindre aujourd'hui 503 euros en moyenne, selon le baromètre du comparateur LeLynx.fr relayé par Le Parisien . En cause notamment, la hausse du prix des deux-roues et du coût des réparations, a confié au quotidien Adeline Fortesa, directrice commerciale et produits chez LeLynx.fr.

Mais tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. Les prix varient en effet fortement d'une région à l'autre. En Ile-de-France, un motard paie ainsi en moyenne 653 euros par an contre « seulement » un peu plus de 400 euros en Nouvelle-Aquitaine ou en Bourgogne - Franche-Comté. La région PACA est aussi particulièrement chère avec une moyenne de 548 euros. Dans toutes les autres régions, les primes sont comprises entre 400 et 500 euros.

Assurance moto : plus de 1 000 euros pour les jeunes franciliens

Sans surprise, c'est à Paris que les primes sont les plus élevées avec une moyenne de 700 euros. La capitale est suivie par Marseille (670 euros) et Villeurbanne, dans le Rhône (615 euros). « Le trafic y est plus dense et le comportement adopté n’est pas toujours très respectueux, d’où une circulation davantage accidentogène » , explique la spécialiste.

Comme pour les voitures, l'âge de l'assuré joue aussi un rôle majeur dans le montant de la prime annuel. Un motard de moins de 25 ans paie 739 euros en moyenne contre 435 euros pour les autres. Pour les jeunes motards franciliens, c'est donc « la double peine » , souligné Adeline Fortesa. Leur prime annuelle dépasse souvent les 1 000 euros...