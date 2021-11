Assurance emprunteur : changer de contrat à tout moment du prêt, un bon moyen de faire des économies

Les économies pourraient aller d'environ 3 000 € pour un couple de trentenaires fumeurs à plus de 20 000 € pour des quinquagénaires. (illustration) (Pixabay / Free-Photos)

Une proposition de loi permettant à un emprunteur de changer son assurance à tout moment au cours du prêt a été adoptée jeudi 25 novembre par l’Assemblée nationale. Les Français peuvent se préparer à réaliser des économies. Certains profils pourraient, avec cette loi, réaliser des économies de plus de 20 000 € pour un prêt sur 20 ans, selon les calculs du courtier Magnolia.

La proposition de loi permettant de résilier à tout moment son assurance emprunteur a été adoptée jeudi 25 novembre en séance publique à l'Assemblée nationale. Le texte doit encore passer au Sénat. S'il est validé, les 7 millions d'emprunteurs que compte la France pourront bientôt faire jouer la concurrence sur leur assurance, rapporte Capital.

Une mise en concurrence freinée par les banques

Depuis 2018, il était déjà possible de changer d'assurance prêt à la date anniversaire du contrat. Mais les consommateurs n'ont pas forcément ce réflexe et les établissements financiers sont souvent critiqués, accusés de freiner cette mise en concurrence des contrats d'assurance. Une attitude facile à expliquer : les banques et leurs filiales profitent de 88 % des cotisations collectées.

En changeant d'assurance, un emprunteur pourrait économiser plus de 20 000 € selon la durée du prêt et son profil, selon des calculs effectués par le courtier Magnolia pour Capital. Des simulations ont été faites pour des trentenaires, quadragénaires et quinquagénaires, pour un même emprunt de 193 000 € à un taux de 0,95 %, souhaitant changer de contrat d'assurance au bout de trois ans.

20 909 € économisés pour des quinquagénaires non-fumeurs

Résultat : un couple de trentenaires fumeurs, qui devait initialement payer 23 160 € à sa banque pour couvrir son prêt, ne paierait plus que 3 531 € avec un assureur alternatif. Les quadragénaires réaliseraient un gain total de 19 332 €. La palme revient au couple de quinquagénaires non-fumeurs, qui économiseraient jusqu'à 20 909 € en passant par un assureur alternatif.

Les banques ne sont évidemment pas favorables à ce nouveau texte. Pour certains, il représente l'abandon du principe de mutualisation des risques. Cette dérégulation « va amener à discriminer les quinquagénaires et les plus vulnérables au profit des profils les plus jeunes et en bonne santé », selon Nicolas Théry, président de la confédération nationale du Crédit mutuel.