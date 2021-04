Assurance auto : cette mesure qui pourrait faire baisser les prix

Cette mesure pourrait faire baisser le montant de votre assurance auto (Crédits : © Andrey Popov - stock.adobe.com)

+1 % : voici l'augmentation que les conducteurs ont subie sur l'assurance de leurs véhicules... le tout en seulement six ans ! Un problème auquel s'attaque le texte de loi présenté par Damien Pichereau, député LREM.

Par MoneyVox,

C'est en juin qu'un texte de loi en faveur de la baisse des cotisations d'assurance auto pourrait être voté par l'Assemblée nationale. Porté par un député LREM, Damien Pichereau, ex-commercial dans le secteur de l'automobile, ce projet comporte de nombreuses mesures qui pourraient enrayer la hausse des tarifs que connaissent les automobilistes depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir sur cette proposition législative.

Un texte au secours des automobilistes

Pour assurer son véhicule en 2021, il faut compter en moyenne 632 euros. Un chiffre qui ne cesse de grimper depuis plusieurs années, au détriment du pouvoir d'achat des conducteurs. Le député de la Sarthe à l'origine de ce texte de loi en est bien conscient : « Les compagnies d'assurance nous soutiennent car elles n'en peuvent plus d'être montrées du doigt. Mais le texte que je porte les obligera à rendre du pouvoir d'achat aux consommateur ». Damien Pichereau table ainsi sur une réduction d'environ 80 euros sur la facture annuelle des ménages.

Mais pourquoi les cotisations d'assurance auto ne cessent de grimper ? Le bilan effectué par la FFA, la Fédération française de l'assurance, en 2020 permet de mieux comprendre la situation. Alors que le nombre de sinistres a baissé de 19%, en ligne avec les confinements et les restrictions sanitaires, le coût des sinistres a continué d'augmenter de 5,7% pour les accidents corporels, et de 3,2% en cas de sinistre matériel. Une situation paradoxale qui est associée à plusieurs facteurs. Certains sont directement liés à l'état du parc automobile : les véhicules récents sont plus coûteux à réparer en raison de la présence croissante d'électronique et d'équipements tels que les toits panoramiques, les pare-brise plus grands, les rétroviseurs électriques voire chauffants, etc. Mais d'autres éléments extérieurs entrent en jeu, auxquels s'attaque directement le projet de loi en question.

Quelles sont les mesures envisagées pour faire baisser les prix des assurances auto ?

L'augmentation des prix des cotisations d'assurance auto résulte notamment de la présence de droits d'auteur sur les pièces extérieures des véhicules, aussi appelées pièces visibles. Il s'agit de tous les éléments qui composent la carrosserie d'un véhicule : pare-chocs, pare-brise, optiques, rétroviseurs, portières, etc. Ces pièces ne peuvent pas être reproduites. Les réparations ne sont donc effectuées qu'avec des pièces produites par le constructeur. Le texte de loi du député LREM vise à libéraliser ce marché. Une mise en concurrence qui devrait profiter indirectement aux automobilistes puisque, théoriquement, la baisse du coût des réparations devrait inciter les assureurs à faire baisser leurs cotisations.

Autre mesure envisagée par Damien Pichereau : obliger les conducteurs à présenter une attestation d'assurance auto lors du contrôle technique de leur véhicule. Ceci a pour objectif de réduire la part des véhicules qui circulent sans assurance. Selon Fabien Soccio, spécialiste de l'assurance chez Meilleurtaux.com, « rendre obligatoire la présentation d'une attestation d'assurance lors des contrôles techniques est une démarche pertinente. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) voit chaque année ses dépenses augmenter et cela notamment du fait des conducteurs sans assurance ». Alimenté par les cotisations d'assurance, ce fonds vise à indemniser les victimes d'accidents de la route dont le responsable n'est pas assuré. Une situation malheureusement de plus en plus fréquente, puisqu'en seulement deux ans les sommes versées sont passées de 92 millions d'euros à 116 millions d'euros. Pour en savoir davantage sur l'adoption ou non de ces mesures, il faudra patienter jusqu'en juin, date à laquelle le projet de loi devrait être examiné, pour une application au plus tard en 2023. En attendant, il faudra continuer à se plier au jeu des augmentations de tarifs, avec une hausse moyenne de 2% en 2021 selon le cabinet Facts & Figures.