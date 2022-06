Arnaque : la chanteuse Louane victime d'une fraude à la carte bancaire, elle appelle à la vigilance

Louane a raconté sa mésaventure sur les ondes de RTL. (Capture Twitter RTL)

La chanteuse Louane a été victime d’une arnaque au téléphone. Une « grosse somme » d’argent lui aurait été dérobée par des escrocs se faisant passer pour sa banque. L'artiste a raconté sa mésaventure sur RTL samedi 4 juin pour alerter les autres victimes potentielles.

Les arnaques par internet ou téléphone se multiplient et peuvent toucher tout le monde. C’est notamment le cas de la chanteuse et comédienne Louane, qui en a fait les frais. Invitée dans l’émission On refait la télé sur RTL samedi 4 juin, elle a expliqué sa récente mésaventure aux présentateurs Éric Dussart et Jade.

« On m'appelle, on me dit : 'Oui, il y a une fraude sur votre carte bleue, il faut que vous validiez un truc sur votre appli de la banque.' Je commence à faire ce qu'il me dit » explique la jeune femme. Elle est tout de suite tombée dans le panneau.

Elle appelle sa vraie banque

Mais rapidement, Louane s’est rendu compte de choses étranges. Son interlocuteur ne lui a, par exemple, pas posé la question secrète, une mesure de sécurité mise en place dans certaines banques. « J'ai oublié qu'elle existait. Je me rends compte que, c'est bizarre, mais l'argent n'est pas en train de revenir, il est en train de partir » ajoute l’artiste.

Elle a finalement raccroché son téléphone, trop tard, puisque le mal était fait. Un appel à sa banque lui a confirmé que personne ne l’avait appelée. « Là, on a dû tout changer, mes numéros de compte et tout » explique Louane.

Une importante somme dérobée

Selon la jeune femme, le ou les escrocs possédaient de nombreuses informations sur elle : « Il m'a sorti mon numéro de compte, mon prénom, mon nom, ma date de naissance.... Ils sont trop professionnels. Quand on les a au téléphone, [on a l’impression que] c'est la banque » .

Une « grosse somme » d’argent lui aurait ainsi été dérobée, heureusement récupérée grâce à sa « bonne assurance » . En parlant de sa mésaventure, elle espère l’éviter à d’autres. À cause de sa célébrité, Louane doit faire face à d’autres problèmes, notamment les usurpations d’identité sur les réseaux sociaux qu’elle tente de « réguler » au maximum.