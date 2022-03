Argent : plus d'un Français sur trois voudrait toucher son salaire en plusieurs fois

Et si vous touchiez votre salaire en plusieurs fois dans le mois ? ( Crédits: © HJBC - stock.adobe.com)

Et si, au lieu d'un seul virement de salaire par mois, vous perceviez votre argent plus fréquemment ? Selon un récent sondage, 39 % des Français seraient favorables à un tel fonctionnement.

Deux fois par mois, toutes les semaines, voire chaque jour… vous faites partie des Français qui souhaiteraient recevoir leur salaire en plusieurs fois ? Malheureusement, dans la majorité des cas, cette possibilité est exclue par le Code du travail lui-même. Pourtant, de nombreux Français verraient d'un bon œil cette possibilité : près de 40 % se disent favorables à un tel changement dans un sondage réalisé par OpinionWay pour le compte de Rosaly, une entreprise spécialiste de l'acompte sur salaire. Ce qu'il faut retenir de cette récente étude.

Les avantages de toucher son salaire en plusieurs fois

Et si, au lieu d'un seul et unique virement de salaire à la fin de chaque mois, cette somme était versée tous les 15 jours, toutes les semaines, voire tous les jours ? Autant d'options qui permettraient d'échelonner la perception du salaire de façon plus régulière, et qui pourrait donc éviter les problèmes financiers rencontrés par de nombreux Français à la fin du mois. À la clé ? Une meilleure gestion budgétaire et une situation financière assainie pour de nombreux ménages aux revenus modestes ou pour tous ceux qui rencontrent un imprévu coûteux en cours de mois.

Une telle décision permettrait également d'éviter une grande partie des frais bancaires payés lors de l'apparition d'un incident de paiement sur un compte courant, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Rappelons que ces frais peuvent atteindre des montants exorbitants lorsque l'on cumule la longue liste des sanctions appliquées par les banques : commissions d'intervention, rejet de prélèvement, lettre d'information préalable avant rejet de chèque, etc.

39 % des Français veulent recevoir leur salaire de façon échelonnée

C'est en février 2022 que l'institut de sondage OpinionWay, mandaté par Rosaly, a publié une étude sur la fréquence de versement du salaire. Au final, ce sont ainsi 39 % des personnes interrogées qui se sont prononcées en faveur d'un versement plus régulier, au moins tous les 15 jours. Dans le détail, ce sont avant tout les jeunes qui en ressentent le plus le besoin : 57 % des moins de 35 ans voudraient toucher leur salaire en deux fois chaque mois. Un chiffre qui grimpe encore davantage chez les 18-24 ans, à 61 %. Sans surprise, les foyers les plus modestes sont aussi ceux qui se montrent le plus enclin à ce changement : 49 % des Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois souhaiteraient recevoir leur virement tous les 15 jours.

Un encadrement très contraignant du Code du travail

En matière de fréquence de versement du salaire, c'est à la section L3242 du Code du travail qu'il faut se référer. Selon l'alinéa 1 de l'article L3242-1, la perception du salaire par un employé est strictement mensuelle. Seules quelques exceptions à cette règle sont tolérées et précisées à l'alinéa 4 de l'article L3242-1 et à l'article L3242-3. Les saisonniers, les travailleurs à domicile, les intermittents et les salariés temporaires doivent être payés "au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle".

En attendant un hypothétique changement de ce texte dans le Code du travail, les salariés qui éprouvent des difficultés financières en cours de mois ont d'autres solutions à leur portée. Ils peuvent d'abord demander un acompte à leur employeur, et toucher ainsi 50 % de leur salaire mensuel. Une possibilité que le chef d'entreprise ne peut pas refuser lors de la première demande d'un de ses collaborateurs. Il est aussi possible de solliciter une avance, sorte de crédit, mais que l'employeur est libre de refuser ou d'accepter.