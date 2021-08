Argent : les Français ont beaucoup épargné pendant la crise, mais les inégalités se creusent

Les Français les plus modestes n'ont pas autant épargné pendant la crise. (Pixabay / Geralt)

L'épargne des Français a augmenté ces deux dernières années, notamment en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais elle n'a pas progressé de la même façon pour tous les ménages et des disparités se font également sentir sur le plan territorial.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, l'épargne des Français n'a jamais été aussi importante. En deux ans, des dizaines de milliards d'euros ont pu être mis de côté. Le taux d'épargne moyen des ménages, soit la part de revenus qui n'est pas consacrée aux dépenses de consommation, était inférieur à 15 % en 2019. Il est passé à 21,7 % au premier trimestre 2021, rapporte BFMTV.

Mais selon les données publiées par la Banque de France, tous les Français n'ont pas épargné de la même façon. En effet, les inégalités se sont même accrues. Les sommes déposées sur les livrets et comptes d'épargne populaire ont baissé, passant de 55,1 à 54,2 milliards d'euros entre juillet 2019 et juin 2021.

Des disparités territoriales

Cela veut donc dire que les Français les plus modestes ont puisé un peu moins d'un milliard d'euros dans leurs réserves. Et des disparités apparaissent également au point de vue territorial. Au total, le montant détenu par les Français a augmenté de 12 %, toutes formes d'épargne réglementées confondues. Mais ce chiffre atteint 23,5 % dans les Yvelines, le troisième département le plus riche de France, contre 9 % en Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de métropole.

Cette situation n'est pas visible qu'en Île-de-France. La hausse du montant total détenue sur les divers comptes en banque a augmenté de 15 % en Savoie, mais seulement de 10,5 % dans la Creuse par exemple.