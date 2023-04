Achat immobilier en solo : mission impossible pour une femme ?

Pourquoi ne pas acheter en solo ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Même s'il semble plus facile d'obtenir un prêt immobilier à deux, acheter en solo reste possible à conditions de pouvoir arguer d'une situation professionnelle stable et de revenus suffisants. Une bonne manière de commencer à se constituer un patrimoine sans plus attendre. Et si vous vous lanciez ?

Qui sont les femmes qui empruntent seules ?

Selon les chiffres relevés par Cafpi (1), 18% des dossiers déposés pour un prêt immobilier en 2022, émanaient d'emprunteuses solos. C'est une proportion non négligeable, quasi égale à celles des hommes qui veulent devenir propriétaires en solo, et qui représentent eux 21% des dépôt de dossiers.

Le profil de l'acheteuse solo dressé par Cafpi est le suivant :

Un âge moyen est de 39-40 ans

Majoritairement des célibataires (seules 5% de femmes sont mariées)

30% d'entre elles ont au moins un enfant

Elles sont majoritairement stables financièrement avec :

71% de femmes en CDI

Un revenu annuel global de 36.456 euros

Un taux d'apport de 19%

Enfin, leur achat immobilier s'élève en moyenne à 215.526 € pour un emprunt moyen de 184.673 € sur 22 ans.

A lire aussi // Dossier : quand les femmes prennent en main leur patrimoine

5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque

L'individualisation des patrimoines accentue les inégalités entre les femmes et les hommes

Quels sont les critères qui vont être évalués ?

Les revenus : Que vous achetiez seule ou en couple, l'un des critères principaux qu'étudiera l'établissement prêteur pour vous faire une offre de prêt immobilier est le montant global de vos revenus.

Il s'agit bien sûr de vos salaires, mais peut être avez-vous d'autres revenus annexes à faire peser dans la balance, comme par exemple les loyers d'un bien dont vous êtes propriétaire et qui est en location (d'où l'intérêt de mettre en place une stratégie patrimoniale dès que l'on commence à travailler), ou encore des primes exceptionnelles si celles-ci ont été régulières sur les dernières années.

La stabilité professionnelle : Il sera plus facile d'obtenir un prêt immobilier si vous êtes en CDI (hors période d'essai) mais une travailleuse indépendante qui exerce depuis plusieurs années peut fournir les documents nécessaires pour démontrer la solidité de son activité et convaincre l'établissement.

Le taux d'endettement : Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) recommande actuellement de ne pas dépasser un taux d'endettement de 35%.

En clair, il s'agit de calculer le montant de vos charges mensuelles (loyers, crédits déjà en cours, dépenses récurrentes, etc.), d'y ajouter le montant éventuel du prêt que vous sollicitez (ainsi que le montant de l'assurance emprunteur) et de le rapporter à votre revenu mensuel.

Si l'ensemble de ces charges représente plus de 35% du montant de votre revenu mensuel, alors votre dossier sera bloqué.

L'apport : Bien qu'il ne soit en théorie pas obligatoire, dans les faits les établissements prêteurs apprécient que l'emprunteur qui les sollicite mette un apport dans la balance. Selon le relevé de Cafpi (1), les femmes qui achètent en solo ont un apport moyen de 19% du montant emprunté.

Bon à savoir : selon votre régime matrimonial, communauté universelle, réduite aux acquêts... vous pouvez acheter un bien immobilier en solo même en étant marié ou pacsé.

Nos astuces pour booster votre dossier

Valider un dossier de prêt immobilier pour un emprunteur solo peut être considéré comme un risque accru par l'établissement prêteur, même avec la souscription d'une assurance emprunteur.

Mieux vaut donc mettre toutes les chances de votre côté en présentant dès le départ le dossier le plus solide possible :

Pas de comptes dans le rouge : Pour cela, vous devez prouver votre sérieux et votre capacité à gérer efficacement votre budget en présentant des comptes sains, sans découvert et sans incidents de paiements au moins sur les trois derniers mois (voire plus selon les établissements).

Pour cela, vous devez prouver votre sérieux et votre capacité à gérer efficacement votre budget en présentant des comptes sains, sans découvert et sans incidents de paiements au moins sur les trois derniers mois (voire plus selon les établissements). Etre plus fourmi que cigale : Epargner régulièrement, même une somme modeste, appuiera aussi le fait que vous êtes quelqu'un de fiable et d'organisé.

Epargner régulièrement, même une somme modeste, appuiera aussi le fait que vous êtes quelqu'un de fiable et d'organisé. Affiner sa demande : Pour être la plus efficace et la plus réaliste possible sur votre profil emprunteur et notamment sur le montant que vous pouvez espérer emprunter, n'hésitez pas à procéder en amont à une simulation de crédit immobilier. Vous visualiserez en quelques clics le montant, le taux proposé et surtout le montant des mensualités que cela représenterait.

(1) «Les femmes et l'immobilier», infographie Cafpi, mars 2023.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSORAMA BANQUE Vous avez un projet immobilier ? Le crédit immobilier proposé par Boursorama Banque, c’est :

Des taux fixes parmi les plus bas du marché * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne *



Découvrez ce que Boursorama Banque peut vous proposer.



* détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.