5 signes qui montrent que vous devriez passer à la banque en ligne

Vous pensez changer de banque mais hésitez à passer à la banque en ligne ? Il est vrai qu'il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de changer de banque et ne pas agir sur un coup de tête. Mais la banque en ligne présente tout de même de nombreux avantages et peut-être êtes-vous prêt à sauter le pas.Découvrez dans cet article 5 signes qui montrent que vous devriez très sérieusement y songer.

Vous trouvez le prix de votre carte bancaire trop élevé

L'immense majorité des banques traditionnelles font payer la carte bancaire, soit seule, soit via un package tout compris, relativement onéreux, surtout au regard du nombre de services et produits inclus dont les clients n'ont pas l'usage. Si le prix de la carte bancaire de base (Visa classique ou Mastercard Standard) affiche des prix relativement raisonnables, la facture peut vite grimper avec une carte haut-de-gamme (Visa Premier ou Mastercard Gold) voire très haut de gamme (Visa Infinite ou Mastercard Black).

Dans les banques en ligne, la carte standard si elle reste souvent proposée, est en revanche détrônée par la carte haut de gamme qui est elle aussi fournie gratuitement. Certaines banques en ligne proposent même des cartes très haut de gamme gratuitement. Attention tout de même, il existe bien une contrepartie à respecter pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Les cartes haut de gamme sont accessibles à partir d'un certain revenu, à verser sur le compte courant, ou bien d'un encours minimal détenu sur un placement logé dans la banque. Pour les cartes standards, la contrepartie réside le plus souvent dans le fait de réaliser un nombre minimum d'opérations par mois (achat ou retrait).

Vous enragez devant les frais de retrait à l'étranger pendant les vacances

Les banques traditionnelles pratiquent généralement des frais assez importants pour les paiements et retraits réalisés hors zone euro. Le plus souvent, c'est un pourcentage qui s'applique sur le montant payé ou retiré de l'ordre de 1 %, 2 %, voire près de 3 %, auquel est parfois assorti un frais fixe (de l'ordre de 1 ou 2€). Certaines banques mettent aussi en place un montant minimal et/ou un montant maximal de l'opération qui peut s'élever jusqu'à près de 10€.

Les frais bancaires à l'étranger peuvent donc représenter une somme importante pour les voyageurs en herbe qui auront alors davantage intérêt à se tourner vers une banque en ligne. La plupart en effet se montrent beaucoup moins gourmande en frais. Certaines même, avec certaines cartes, ne les facturent tout simplement pas.

Vous détestez qu'on vous paye par chèque, les virements sont tellement plus simples

Vous détestez aller dans votre agence pour faire la queue au guichet ou à la machine pour encaisser un chèque alors qu'il serait tellement plus simple de faire un virement et surtout de le recevoir ? Vous pourriez bien être très intéressé par l'offre de la banque en ligne qui simplifie le virement avec un ajout des bénéficiaires simplifié et une facturation allégée (voire inexistante) des virements instantanés. S'il n'est pas possible pour la plupart des banques en ligne d'encaisser un chèque dans une agence (elles n'en possèdent pas), il est toutefois possible d'encaisser son chèque en l'envoyant à la banque par courrier (ce qui nécessite de payer un timbre et d'avoir foi en La Poste). Vous aurez donc une super excuse pour demander un virement plutôt qu'un chèque !

Et pas de panique, avec une banque en ligne, vous disposez bien d'un chéquier. Vous pourrez ainsi payer le médecin ou l'antiquaire qui ne prend pas la carte et qui n'a toujours pas compris que vous n'aviez jamais d'espèces.

Vous n'avez jamais pris un rendez-vous avec votre conseiller

Vous n'avez jamais rencontré votre conseiller. D'ailleurs, vous recevez tous les ans ou tous les deux ans un petit mail pour vous informer que votre nouveau conseiller qui vient de s'installer serait heureux de vous rencontrer et du coup vous ne savez plus trop qui est votre conseiller. Si vous n'avez jamais rencontré votre conseiller, c'est probablement que vous n'en avez pas besoin.

Les banques en ligne ne proposent pas elles de conseillers attitrés. En revanche, il reste possible de joindre un conseiller au téléphone, voire par chat ou en visio, avec ou sans rendez-vous, sur des horaires très étendus, sans avoir à vous déplacer.

Vous voulez investir sur le long terme sur un placement qui rapporte et n'affiche pas de frais prohibitifs

Vous avez déjà rencontré votre conseiller bancaire dans votre banque traditionnel lors d'un rendez-vous en physique à l'agence pour parler de vos objectifs d'investissement et avez été très déçu ? Les banques cherchent souvent à placer leurs produits financiers, peu importe leur niveau de performance. Vous aurez donc intérêt à privilégier une banque qui propose des produits attractifs en termes de placement. Or, les banques en ligne proposent des contrats d'assurance-vie bien supérieurs le plus souvent à ceux proposés par les banques traditionnelles. En termes de frais de courtage, là encore l'avantage est aux banques en ligne qui vous permettront investir en Bourse sur un PEA et/ou un compte-titres en bénéficiant de frais de courtage plus avantageux que ceux pratiqués par les banques traditionnelles. De plus, les banques en ligne ont moins tendance à forcer la vente et mettent à disposition de leurs clients de très nombreux supports pédagogiques pour les aider à déterminer eux-mêmes quels investissements leur conviendraient le mieux et comment gérer leurs placements.

Vous êtes intéressé mais hésitez encore un peu tout de même ? Vous pouvez sauter le pas en optant pour la multi bancarisation. Il est en effet possible de conserver son compte dans son ancienne banque et d'en ouvrir un autre dans une banque en ligne. Pourquoi après tout réserver la diversification à ses actifs et ne pas adopter cette technique pour ses comptes et ses placements ?