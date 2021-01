5 conseils pour éviter la hausse des frais bancaires du 1er janvier

Comment éviter les frais bancaires en 2021 ? ( Crédits: © momius - stock.adobe.com)

Jusqu'à 4% de hausse pour les tarifs bancaires en 2021. Heureusement, des solutions existent pour éviter de se ruiner.

Par MoneyVox

Avec la nouvelle année, les augmentations tarifaires s'invitent. Et les banques ne font pas exception. Nombre d'entre elles ont pris le parti de facturer plus cher certains types de produits ou services. La hausse globale des frais bancaires va atteindre jusqu'à 4% dans certains établissements. Voici comment y échapper.



1. Evitez les retraits d'espèces déplacés

Lorsque le client d'une banque X effectue un retrait au distributeur d'une banque Y, l'établissement X doit reverser une commission de 89 centimes à son concurrent. Ce fonctionnement explique l'augmentation de la facturation des retraits d'espèces déplacés, c'est-à-dire des retraits faits dans les automates d'une autre banque. Le principe est souvent le même : les clients disposent d'un nombre limité de retraits déplacés gratuits par mois (en général trois ou quatre), puis les suivants sont payants (1 € par opération en moyenne). Parfois, la politique appliquée s'apparente à la tolérance zéro : certaines banques facturent les retraits déplacés dès la première opération.

Pour éviter de payer des frais sur les retraits d'argent liquide, dirigez-vous en priorité vers les distributeurs de votre banque ou des filiales du groupe. Autre solution : suivre précisément le nombre de retraits effectué chaque mois afin de rester dans la limite fixée par votre établissement. Vous pouvez aussi vous restreindre au retrait d'une grosse somme d'argent une fois par mois.

2. Faites vos opérations vous-même

La masse salariale pèse lourd sur la rentabilité d'une banque. Elles sont ainsi nombreuses à vouloir rendre autonomes leurs clients, quitte à facturer plus cher les interventions humaines. Demander un virement en agence, faire modifier ses plafonds de carte par son conseiller, solliciter l'envoi d'un carnet de chèque... ces services sont de plus en plus coûteux. Le prix d'un virement ponctuel effectué en agence va notamment bondir en 2021 : de +1 à +25% dans certaines enseignes.

Avant de vous rendre dans une agence bancaire, d'envoyer un mail ou de les appeler, posez-vous la question suivante : puis-je réaliser cette opération moi-même, par l'intermédiaire de l'application mobile ou de mon accès client ? Dans la plupart des cas, la réponse est oui, et vous évitera de payer des frais.

3. Préférez les packages au sur-mesure

Entre la cotisation de carte bancaire, les frais de tenue de compte, l'accès à l'application mobile et l'assurance des moyens de paiement, souscrire chaque produit bancaire séparément est très souvent synonyme de surfacturation. En comparaison, certains packages reviennent généralement moins cher, en particulier grâce aux nouvelles formules d'entrée de gamme affichées au prix de 2 € par mois. De nombreuses banques s'y sont mises. C'est le cas du Crédit Agricole avec Eko et Globe-Totter, de la Société Générale avec Kapsul, de LCL avec Essentiel et de la Caisse d'Epargne avec Enjoy. Au programme : un compte courant, une carte à autorisation systématique et un espace client sur ordinateur et sur mobile. Attention : ces formules low-cost ne permettent pas d'obtenir une autorisation de découvert.

4. Négociez avec votre conseiller bancaire

Contrairement aux idées reçus, les tarifs d'une banque ne sont pas figés. Les meilleurs profils peuvent en effet négocier avec leur conseiller bancaire de meilleures conditions que celles officiellement affichées. Et tout peut être marchandé : frais de tenue de compte, frais de dossier pour un crédit immobilier, pénalités de remboursement anticipé, cotisation de carte bancaire, etc. Il faudra toutefois faire preuve de persuasion, disposer d'une épargne suffisante, attester d'un niveau de revenus et/ou de patrimoine élevé et être un client fidèle de l'établissement.

5. Faites marcher la concurrence

Vos frais bancaires s'accumulent ? Impossible de négocier avec votre banque ? Vous êtes libre de changer de banque à tout moment. En signant un mandat, vous pouvez confier le changement de domiciliation bancaire à votre nouvelle banque. Une opportunité à saisir pour mettre en concurrence les différents acteurs du marché en élargissant votre périmètre de recherche aux banques en ligne et aux néobanques, dont la gratuité d'un grand nombre de produits et services peut vous séduire.