10 mars 1945 : le jour où Tokyo brûlait sous les bombes incendiaires

- Il y a 80 ans, les B-29 américains détruisaient un tiers de la ville nipponne dans la nuit du 9 au 10 mars 1945 provoquant la mort d’au moins 80.000 personnes.

C’est une pluie de bombes qui s’abat sur la ville de Tokyo dans la nuit du 9 au 10 mars 1945. Le raid aérien le plus meurtrier par bombes conventionnelles de la Seconde Guerre mondiale . Près de 1700 tonnes d’engins incendiaires largués par plus de 300 bombardiers américains B-29 ravagent un tiers de la ville.

Les maisons de la vieille ville dont la plupart sont construites en bois sont rapidement transformées en cendres tandis que les habitants réveillés en pleine nuit tentent désespérément d’échapper aux flammes attisées par le vent. Au moins 80.000 d’entre eux, peut-être plus de 100.000 selon les historiens, perdent la vie cette nuit-là. C’est presque autant qu’à Hiroshima et plus qu’à Nagasaki détruites par les bombes atomiques les 6 et 9 août suivants.

La population civile délibérément visée

Depuis novembre 1944, les Japonais subissent les attaques américaines mais l’opération nommée Meetinghouse est d’un genre nouveau. Sous le commandement du général Curtis LeMay, il ne s’agit plus de raid ciblé sur des lieux stratégiques, usines ou ports, mais de la volonté de brûler les villes pour y tuer ou déloger les travailleurs, selon l’historien britannique Richard Overy, auteur de Pluie de ruines: Tokyo, Hiroshima et la capitulation du Japon . « Cela permettait d’une certaine manière de miner l’économie de guerre japonaise », estime-t-il auprès de l’AFP ajoutant: « Il ne fait aucun doute que la population civile était une cible délibérée ».

Tokyo subit encore un bombardement massif entre le 24 et le 26 mai où de nombreux ministères et le palais impérial seront en partie détruits. « De l‘aveu même de la radio nippone , rapporte à l’époque Le Figaro , l es deux derniers raids des superforteresses volantes sur Tokyo ont provoqué des ravages indescriptibles. Attisé par un vent de tempête, le feu a ravagé 22 kilomètres carrés, détruisant notamment de fond en comble les quartiers commerciaux et résidentiels, et la plus grande partie du Palais impérial, en dépit des efforts de la population tout entière .»

En août, le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki précipitent la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale.