Travailleur indépendant : quelles charges peuvent être déduites de votre résultat ?

information fournie par Moneyvox • 04/05/2026 à 08:27

Quelles cases sont importantes pour un indépendant concernant sa déclaration de revenus pour 2026 ? ( Crédits photo: © Graphicroyalty - stock.adobe.com)

Vous exercez une activité professionnelle indépendante ? Si vous êtes au régime réel, vous pouvez déduire un certain nombre de frais de vos revenus. Essence, repas… quels sont les frais déductibles ?

Carburant, matériel, téléphone, loyer… les dépenses sont nombreuses lorsque l'on est à son compte. À l'exception des micro-entrepreneurs, les travailleurs indépendants peuvent déduire tout ou partie de leurs frais professionnels de leur résultat. Mais, contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de déclarer ses dépenses pour réduire son imposition. En effet, l'administration fiscale encadre strictement ce qui peut être déduit du résultat imposable.

Des charges déductibles uniquement si elles sont justifiées

Pour être déductibles du résultat d'un travailleur indépendant, les charges doivent être engagées dans le cadre de l'activité professionnelle exercée. Un principe simple à suivre lorsqu'il s'agit de charges strictement professionnelles, à l'image du loyer payé pour un local commercial ou des honoraires d'un cabinet d'expertise comptable, mais plus complexe à appliquer pour des dépenses mixtes, c'est-à-dire celles affectées à la fois à un usage professionnel et à un usage personnel.

Dans cette situation, seule la part affectée à un usage professionnel peut être déduite. "Sur une semaine de 5 jours de travail et 2 jours de repos, vous faites un tiers, deux tiers" explique par exemple Florent Billaud, directeur de bureau associé chez Amaris, au sujet des frais de téléphonie et d'abonnement à internet. Dans le cas d'un ordinateur personnel utilisé aussi pour des besoins professionnels, Florent Billaud recommande en revanche d'"en racheter un au nom de l'entreprise".

Vous exercez votre activité professionnelle depuis chez vous ? L'idéal est d'établir un bail commercial entre vous et votre entreprise. Vous pourrez ainsi facturer un loyer chaque mois et déduire la somme payée du résultat imposable de votre activité indépendante. Mais attention : la somme ainsi déduite doit être réintégrée au moment d'établir sa déclaration de revenus à titre personnel, dans la catégorie des revenus fonciers.

Bon à savoir : les dépenses importantes, souvent au-dessus des 500 euros, doivent être déduites en plusieurs fois sous la forme d'amortissements.

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Transports, repas, vêtements… quelles règles pour déduire ces charges en tant que travailleur indépendant ?

Vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre de votre activité professionnelle indépendante ? Billets de train, nuits à l'hôtel, péages… vous pouvez déduire ces frais de votre revenu imposable dans leur intégralité, à la seule condition que les dépenses déduites ne soient pas jugées disproportionnées eu égard à l'activité exercée par l'administration fiscale. Avec un véhicule personnel, l'entrepreneur peut choisir de déduire ses frais réels au prorata de son usage professionnel ou appliquer le barème kilométrique.

Une autre catégorie de dépenses professionnelles mérite que l'on y porte son attention : les frais liés aux repas. L'administration fiscale permet aux entrepreneurs au réel de déduire l'intégralité de leurs frais de restauration pour des repas d'affaires pris avec des clients. Les repas pris seuls au cours d'un déplacement professionnel, en revanche, ne peuvent être déduits qu'entre 5,50 euros et 21,40 euros. L'éventuel dépassement de cette limite ne pourra pas être déduit du revenu imposable.

Enfin, certains travailleurs indépendants peuvent être amenés à acheter des vêtements pour leur activité. Pour pouvoir être déduites du résultat de l'entreprise, ces dépenses doivent être engagées à titre exclusivement professionnel. Les frais liés à l'achat de chaussures de sécurité, d'une tenue de chantier ou d'une blouse d'infirmier, par exemple, peuvent donc être déduits à 100 %. Cela n'est en revanche pas le cas des frais liés à l'achat d'un costume par un représentant ou un commercial, ce type de vêtement pouvant être utilisé à la fois à titre personnel et professionnel.