Impôt sur le revenu : comment bien déclarer les revenus de ses placements ?

information fournie par Moneyvox • 01/05/2026 à 09:08

Comment choisir entre le PFU et l'imposition au barème progressif de l'impôt ? ( Crédits photo: © Jérôme Rommé - stock.adobe.com)

Les revenus tirés de certains placements, à l'image des livrets ordinaires, des actions ou encore des obligations, sont soumis au Prélèvement forfaitaire unique (PFU). Zoom sur le fonctionnement de ce prélèvement.

Depuis 2018, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis au Prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé PFU ou flat tax . Un prélèvement dont le taux global était de 30 % pour les revenus perçus au cours de l'année 2025 et déclarés cette année à l'administration fiscale, dont 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Une option pour le barème de l'impôt sur le revenu peut néanmoins être exercée par les contribuables concernés. Toutes les explications.

Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU), qu'est-ce que c'est ?

Vous percevez des dividendes, des coupons d'obligations ou des intérêts de livrets ordinaires (aussi appelés livrets bancaires) ? Contrairement aux intérêts perçus par l'intermédiaire de livrets d'épargne réglementés, ces gains sont fiscalisés, mais, en principe, ils ne sont pas directement intégrés à votre revenu imposable et soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Depuis la campagne d'imposition 2018, c'est le Prélèvement forfaitaire unique qui s'applique.

Cette flat tax inclut 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux pour les intérêts perçus en 2025. Dans la majorité des cas, le montant du PFU est prélevé directement par le gestionnaire du contrat d'épargne au moment du versement des gains. Certains contribuables peuvent néanmoins être dispensés du prélèvement de 12,8 % relatif à l'impôt sur le revenu à condition d'avoir un Revenu fiscal de référence (RFR) en n-2 inférieur à certains seuils.

À quoi sert l'option 2OP de la déclaration de revenus aux impôts ?

Que vous ayez ou non demandé une dispense de PFU à votre banque, à votre courtier ou à votre compagnie d'assurance, les revenus qui entrent dans le champ d'application de ce prélèvement sont en principe automatiquement pré-remplis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En cas d'erreur sur les montants reportés, une modification reste possible. Les éventuels prélèvements déjà effectués sont en outre déjà indiqués en case 2CK du formulaire de déclaration de revenus.

Par défaut, les gains inscrits dans la déclaration annuelle de revenus sont soumis au Prélèvement forfaitaire unique, et sont donc imposés au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu. Les contribuables qui sont soumis à un taux marginal d'imposition plus faible peuvent cependant avoir intérêt à opter pour une imposition au barème réel. Pour cela, il leur suffit de cocher la case 2OP du formulaire de déclaration de leurs revenus.

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Peut-on revenir sur le choix de cocher ou de ne pas cocher la case 2OP ?

Vous n'avez pas coché la case 2OP au moment de déclarer vos revenus de capitaux mobiliers et vous souhaitez revenir sur votre décision ? Bonne nouvelle : l'administration fiscale vous permet de faire une telle demande jusqu'au 31 décembre n+2. Au titre des revenus perçus en 2025 et déclarés en 2026, il est donc possible d'effectuer une demande d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2028, les avis d'imposition devant être édités au cours de l'été 2026.

En revanche, si vous avez coché la case 2OP et que vous souhaitez revenir sur votre décision, ce n'est pas possible pour les revenus perçus en 2025. En 2027, pour les revenus perçus en 2026, les choses vont néanmoins évoluer. L'administration fiscale permettra à tous de renoncer à l'option pour le barème de l'impôt à posteriori. La décision de cocher la case 2OP ne sera donc plus irrévocable, et les contribuables seront donc libres de changer d'avis jusqu'au 31 décembre de l'année n+2.