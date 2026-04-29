information fournie par Boursorama avec LabSense • 29/04/2026 à 08:30

Taxe foncière 2026 pour les retraités : quelles possibilités d’exonération ? / iStock.com - Valerii Evlakhov

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Que vous soyez propriétaire ou usufruitier d’une propriété bâtie, vous êtes redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), plus communément appelée taxe foncière. En 2024, son montant moyen dépassait les 1 000 €. On constate de grandes différences selon les zones où habitent les contribuables. Heureusement, pour certaines personnes et notamment pour les retraités, il est possible d’être partiellement voire totalement exonéré de taxe foncière.

Retraités : des exonérations possibles

Comment payer la taxe foncière quand on a une retraite modeste ? Il existe trois dispositifs dans le Code général des impôts qui permettent d’alléger la facture : le dégrèvement de 100 €, le plafonnement à 50 % des revenus et l’exonération totale. Concernant le dégrèvement de 100 €, il est destiné aux personnes âgées de 65 à 74 ans au 1er janvier. Cette réduction, bien que relativement modeste, est tout de même la bienvenue. À partir de 75 ans (au 1er janvier) et si votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas les plafonds mis en place, vous bénéficiez d’une exonération totale. Vous êtes en couple ? Il suffit que l’un d’entre vous atteigne les 75 ans pour que l’exonération totale soit appliquée. Vous ne perdez pas cet avantage si vous entrez en EHPAD, sauf si vous louez le bien concerné. Peuvent également bénéficier de l’exonération totale, les bénéficiaires de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) ou de l’ASI (Allocation supplémentaire d’invalidité) et ce, sans condition d’âge. De même, les personnes qui perçoivent l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les plafonds légaux sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le plafonnement à 50 % des revenus est un dispositif qui empêche la taxe foncière de dépasser la moitié du revenu annuel. Il est destiné aux contribuables non assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 29 815 € pour une personne seule (pour la TFPB 2026). Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez en faire la demande avec le formulaire 2041-DPTF-SD.

Quelques informations utiles

Les trois dispositifs cités précédemment ne concernent que votre résidence principale. De plus, nous parlons bien d’exonération de taxe foncière, pas d’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ne soyez donc pas surpris d’avoir une somme à payer sur votre avis de taxe foncière et ce, même si vous êtes exonéré. Il s’agit de la TEOM qui apparaît également sur l’avis. Généralement, les Finances publiques appliquent automatiquement les exonérations et autres dégrèvements. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas (comme pour le plafonnement à 50 % des revenus). Vérifiez bien que vous bénéficiez de ce à quoi vous avez le droit en fonction de vos revenus de retraité. Si vous avez des questions, rapprochez-vous de votre centre des Finances publiques.